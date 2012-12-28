Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном снеге и порывистом ветре
В липецкой десятиэтажке сожгли лифт: жильцам предложили скинуться на его восстановление
Пенсионерка отдала курьеру мошенников 580 000 рублей: жительнице Задонского района придётся их вернуть
Происшествия
457
сегодня, 16:57
3
Пенсионерка отдала курьеру мошенников 580 000 рублей: жительнице Задонского района придётся их вернуть
Забравшую деньги девушку вычислили полицейские.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, телефонная мошенница представилась дочерью пенсионерки и сообщила, что та якобы стала виновницей ДТП. Пенсионерка согласилась помочь дочери и передала 580 тысяч незнакомой девушке. В ходе расследования уголовного дела курьера нашли и теперь суд обязал девушку вернуть деньги пенсионерке.
0
0
2
2
0
Комментарии (3)