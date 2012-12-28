Все новости
Липецкая вечЁрка: разгромленный подъезд, врач-мошенник и ДТП на скользкой дороге
Общество
Компания «Брусника» удивлена скоростью решения о «Туристе-2»
Общество
83-летнюю женщину сбил задним ходом водитель «Фольксвагена»
Происшествия
В большей части Липецка возможно снижение давления воды
Общество
Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном снеге и порывистом ветре
Погода в Липецке
17-летний подросток сломал челюсть 19-летнему парню
Происшествия
В селе Большая Кузьминка сгорел дом
Происшествия
В 12-м микрорайоне Липецка продолжается охота на домофоны
Общество
35-летняя женщина забрала чужие деньги из банкомата: дело ушло в суд
Происшествия
Брат и сестра написали друга на друга заявления в полицию
Происшествия
В липецкой десятиэтажке сожгли лифт: жильцам предложили скинуться на его восстановление
Происшествия
Дома на Липовской и Игнатьева остались без отопления и горячей воды
Общество
Пенсионерка отдала курьеру мошенников 580 000 рублей: жительнице Задонского района придётся их вернуть
Происшествия
В «Металлург» перешли «звёздочки» из распавшегося старейшего клуба России
Спорт
На Липецкую область надвигаются сильные морозы
Погода в Липецке
Липчанин без причины избил в московском метро незнакомца до смерти
Происшествия
12-летняя девочка из Усмани крушила старших соперниц в чемпионате по вольной борьбе
Спорт
По делу о стрельбе на улице Бехтеева присяжные вынесли обвинительный вердикт
Происшествия
На девяти улицах Липецка в выходные отключат холодную воду
Общество
Двоюродная сестра погибшего стропальщика отсудила миллион рублей компенсации
Происшествия
Происшествия
457
сегодня, 16:57
3

Пенсионерка отдала курьеру мошенников 580 000 рублей: жительнице Задонского района придётся их вернуть

Забравшую деньги девушку вычислили полицейские.

Прокуратура Правобережного района Липецка через суд добилась взыскания неосновательного обогащения с жительницы Задонского района — она получила 580 000 рублей, которые пенсионерка передала мошенникам за спасение дочери.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, телефонная мошенница представилась дочерью пенсионерки и сообщила, что та якобы стала виновницей ДТП. Пенсионерка согласилась помочь дочери и передала 580 тысяч незнакомой девушке. В ходе расследования уголовного дела курьера нашли и теперь суд обязал девушку вернуть деньги пенсионерке.
Комментарии (3)

Сначала новые
Бабка Первая
13 минут назад
Курьер недееспособная что-ли? Почему только вернуть деньги?
Гость
сегодня, 17:39
То есть, если пенсионерка думала, что она отдает деньги на взятку, то, вроде как по закону эти деньги при возврате от мошенника должно изъять государство.
Гостья
31 минуту назад
Эти деньги возвращаться будут лет 10.
