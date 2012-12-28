Пенсионерка отдала курьеру мошенников 580 000 рублей: жительнице Задонского района придётся их вернуть

Забравшую деньги девушку вычислили полицейские.

Прокуратура Правобережного района Липецка через суд добилась взыскания неосновательного обогащения с жительницы Задонского района — она получила 580 000 рублей, которые пенсионерка передала мошенникам за спасение дочери.По данным пресс-службы областной прокуратуры, телефонная мошенница представилась дочерью пенсионерки и сообщила, что та якобы стала виновницей ДТП. Пенсионерка согласилась помочь дочери и передала 580 тысяч незнакомой девушке. В ходе расследования уголовного дела курьера нашли и теперь суд обязал девушку вернуть деньги пенсионерке.