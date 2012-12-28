17-летний подросток сломал челюсть 19-летнему парню

Тот оскорбил его родственников.

В Лебедянском округе направлено в суд уголовное дело в отношении теперь уже студента московской академии, которого обвиняют по части первой статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».По данным следствия, летом прошлого года на тот момент 17-летний подросток поссорился с 19-летним парнем — якобы он оскорбил его родственников.Разгневанный подросток ударил обидчика и сломал ему челюсть. Судмедэкспертиза оценила эту травму как вред здоровью средней тяжести.Драчун вину признал. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.