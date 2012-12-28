Потерявший сознание и насмерть сбивший женщину водитель отправился на полтора года в колонию-поселение
сегодня, 12:55
17-летний подросток сломал челюсть 19-летнему парню
Тот оскорбил его родственников.
По данным следствия, летом прошлого года на тот момент 17-летний подросток поссорился с 19-летним парнем — якобы он оскорбил его родственников.
Разгневанный подросток ударил обидчика и сломал ему челюсть. Судмедэкспертиза оценила эту травму как вред здоровью средней тяжести.
Драчун вину признал. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.
