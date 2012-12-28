Все новости
Происшествия
1162
сегодня, 12:55
4

17-летний подросток сломал челюсть 19-летнему парню

Тот оскорбил его родственников.

В Лебедянском округе направлено в суд уголовное дело в отношении теперь уже студента московской академии, которого обвиняют по части первой статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

По данным следствия, летом прошлого года на тот момент 17-летний подросток поссорился с 19-летним парнем — якобы он оскорбил его родственников.

Разгневанный подросток ударил обидчика и сломал ему челюсть. Судмедэкспертиза оценила эту травму как вред здоровью средней тяжести.

Драчун вину признал. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.
конфликт
побои
Комментарии (4)

1911
38 минут назад
За базар отвечать надо!
Александр Н.
сегодня, 13:25
Хорошее начало жизни.
Да
сегодня, 13:23
Кто распускает кулаки не находя словесных аргументов видимо « там» им место. Студент, а речь не развита.
Андрей
сегодня, 13:14
Теперь уже студент, неумеющий изъяснятся словами, будущий инженер, преподаватель или ученый?! Будущий чей то руководитель? Значит девятнадцатилетний в нерв попал - правду сказал!
