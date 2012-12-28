Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном снеге и порывистом ветре
Происшествия
сегодня, 17:50
По делу о стрельбе на улице Бехтеева присяжные вынесли обвинительный вердикт
Но при этом присяжные пришли к выводу, что Антон Татанкулов и Александр Внуков не хотели смерти полицейских и они заслуживают снисхождения.
Присяжными установлено, что двое подсудимых: Антон Татанкулов и Александр Внукова произвели выстрелы из травматического оружия в сотрудников полиции. Здоровью одного из них причинен тяжкий вред в результате ранения головы.
Напомним, по данным следствия, к дому №5 на улице Бехтеева приехали в общей сложности семь человек, чтобы оказать поддержку некоему Белозёрову, к съёмной квартире которого по делу о совершённой 8 декабря драке и групповом грабеже приехали полицейские (в том числе две женщины-полицейских). Но Белозёров дверь не открыл и вызвал подмогу.
Антон Татанкулов и Александр Внуков были среди тех, кто приехал на подмогу. При себе они имели незарегистрированные и незаконно хранившиеся у них травматические пистолеты с патронами калибра 18 на 45Т и 18,5 на 55 Т.
Когда полицейские вышли из подъезда, где Белозёров им так и не открыл дверь, они увидели компанию и предположили, что она может быть причастной к совершённому накануне преступлению.
Следствие уверяет, что когда подошли полицейские, Антон Татанкулов и Александр Внуков открыли стрельбу в общественном месте. Один травматический пистолет в дальнейшем был найден недалеко от места преступления. А вот пистолет, из которого, предположительно, стрелял Антон Татанкулов, так и не нашли.
В полицейского Козлова стреляли с расстояния не более трёх метров. Второй оперативник, Чапурин, от выстрелов уклонялся как мог, но получил тяжёлую челюстно-лицевую травму, в том числе рану спинки и осколочный перелом носа, повреждение носовой перегородки и контузию глаза.
«Коллегия присяжных ответила на 13 вопросов относительно доказанности обстоятельств преступления. Как следует от данных ими ответов, присяжные сочли доказанным, что подсудимые действовали с целью воспрепятствования выполнению сотрудниками полиции своего служебного долга, но при этом не желали наступления последствий в виде их смерти. Также присяжные посчитали, что подсудимые заслуживают снисхождения», – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Теперь судье на основании вердикта присяжных предстоит определить квалификацию совершенного преступления и назначить наказание подсудимым.
