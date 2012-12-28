Все новости
Липецкая вечЁрка: разгромленный подъезд, врач-мошенник и ДТП на скользкой дороге
Общество
Компания «Брусника» удивлена скоростью решения о «Туристе-2»
Общество
83-летнюю женщину сбил задним ходом водитель «Фольксвагена»
Происшествия
В большей части Липецка возможно снижение давления воды
Общество
Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном снеге и порывистом ветре
Погода в Липецке
17-летний подросток сломал челюсть 19-летнему парню
Происшествия
В селе Большая Кузьминка сгорел дом
Происшествия
В 12-м микрорайоне Липецка продолжается охота на домофоны
Общество
35-летняя женщина забрала чужие деньги из банкомата: дело ушло в суд
Происшествия
Брат и сестра написали друга на друга заявления в полицию
Происшествия
В липецкой десятиэтажке сожгли лифт: жильцам предложили скинуться на его восстановление
Происшествия
Дома на Липовской и Игнатьева остались без отопления и горячей воды
Общество
Пенсионерка отдала курьеру мошенников 580 000 рублей: жительнице Задонского района придётся их вернуть
Происшествия
В «Металлург» перешли «звёздочки» из распавшегося старейшего клуба России
Спорт
На Липецкую область надвигаются сильные морозы
Погода в Липецке
Липчанин без причины избил в московском метро незнакомца до смерти
Происшествия
12-летняя девочка из Усмани крушила старших соперниц в чемпионате по вольной борьбе
Спорт
По делу о стрельбе на улице Бехтеева присяжные вынесли обвинительный вердикт
Происшествия
На девяти улицах Липецка в выходные отключат холодную воду
Общество
Двоюродная сестра погибшего стропальщика отсудила миллион рублей компенсации
Происшествия
Происшествия
497
сегодня, 17:50

По делу о стрельбе на улице Бехтеева присяжные вынесли обвинительный вердикт

Но при этом присяжные пришли к выводу, что Антон Татанкулов и Александр Внуков не хотели смерти полицейских и они заслуживают снисхождения.

Присяжные огласили обвинительный вердикт по делу о стрельбе в полицейских на улице Бехтеева 9 декабря 2024 года. 

Присяжными установлено, что двое подсудимых: Антон Татанкулов и Александр Внукова произвели выстрелы из травматического оружия в сотрудников полиции. Здоровью одного из них причинен тяжкий вред в результате ранения головы. 

Напомним, по данным следствия, к дому №5 на улице Бехтеева приехали в общей сложности семь человек, чтобы оказать поддержку некоему Белозёрову, к съёмной квартире которого по делу о совершённой 8 декабря драке и групповом грабеже приехали полицейские (в том числе две женщины-полицейских). Но Белозёров дверь не открыл и вызвал подмогу. 

Антон Татанкулов и Александр Внуков были среди тех, кто приехал на подмогу. При себе они имели незарегистрированные и незаконно хранившиеся у них травматические пистолеты с патронами калибра 18 на 45Т и 18,5 на 55 Т. 

Когда полицейские вышли из подъезда, где Белозёров им так и не открыл дверь, они увидели компанию и предположили, что она может быть причастной к совершённому накануне преступлению. 

Следствие уверяет, что когда подошли полицейские, Антон Татанкулов и Александр Внуков открыли стрельбу в общественном месте. Один травматический пистолет в дальнейшем был найден недалеко от места преступления. А вот пистолет, из которого, предположительно, стрелял Антон Татанкулов, так и не нашли. 

В полицейского Козлова стреляли с расстояния не более трёх метров. Второй оперативник, Чапурин, от выстрелов уклонялся как мог, но получил тяжёлую челюстно-лицевую травму, в том числе рану спинки и осколочный перелом носа, повреждение носовой перегородки и контузию глаза.

«Коллегия присяжных ответила на 13 вопросов относительно доказанности обстоятельств преступления. Как следует от данных ими ответов, присяжные сочли доказанным, что подсудимые действовали с целью воспрепятствования выполнению сотрудниками полиции своего служебного долга, но при этом не желали наступления последствий в виде их смерти. Также присяжные посчитали, что подсудимые заслуживают снисхождения», – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области. 

IMG_8030.jpeg

Теперь судье на основании вердикта присяжных предстоит определить квалификацию совершенного преступления и назначить наказание подсудимым.

