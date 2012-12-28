Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном снеге и порывистом ветре
Провела самый зрелищный бой – чемпионка мира по боксу Дина Сикстус наконец-то напомнила о себе
сегодня, 19:09
Девушка из Лебедяни прошла отбор на первенство России.
В Тольятти она стала победительницей всероссийских соревнований памяти Героя Соцтруда Николая Семизорова на призы «Спартака», но уже в более старшей возрастной категории – 19- 22 года в весе до 60 кг.
В решающем поединке Диана одержала победу над москвичкой Кирой Леоновой, а заодно заработала специальный приз от организаторов соревнования за самый зрелищный бой. Тренирует спортсменку и красавицу её папа Роман Сикстус.
Этот же турнир среди юниорок 16-17 лет в весе до 63 кг выиграла и Екатерина Несветаева из Усмани, выполнив норматив мастера спорта России. Обе девушки завоевали и путёвки в финал первенства России среди своих сверстниц, который был важнейшим дополнением для победительниц в своих весовых категориях.
Полина Гулина из елецкого клуба «Кристалл» дошла до финала в весе до 50 кг среди юниорок 19-22 лет, но уступила в решающем бою оренбурженке Алсу Яковлевой. В итоге шею ученицы Александра Изотова украсила «серебряная» медаль.
Уже давно в Липецкой области тон в боксе задают представительницы прекрасной половины. Так называемый сильный пол победами не балует. В Тольятти выступал воспитанник добровского бокса Артём Прядко, правда, бился он за Воронеж. В первом бою категории до 71 кг Артём нокаутом победил магаданца Николая Львутина, а затем в четвертьфинале уступил Захару Суворову из Курска.
