Общество
сегодня, 08:35
7
В большей части Липецка возможно снижение давления воды
Аварию уже устраняют.
«Даже короткое отключение электричества может вызвать нарушение режима работы системы водоснабжения. Специалисты оперативно приступили к восстановлению работы водозабора и сетей. Также усилен контроль над качеством воды», — говорится в сообщении.
Комментарии (7)