В большей части Липецка возможно снижение давления воды

Аварию уже устраняют.

Из-за аварии на сетях электроснабжения возможно снижение давления воды и повышение ее мутности у жителей 1-19 микрорайонов, Опытной станции, центра города и Карьера. Об этом утром сообщила мэрия Липецка.«Даже короткое отключение электричества может вызвать нарушение режима работы системы водоснабжения. Специалисты оперативно приступили к восстановлению работы водозабора и сетей. Также усилен контроль над качеством воды», — говорится в сообщении.