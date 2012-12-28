Все новости
На улице Терешковой разгромили подъезд
Происшествия
Разрешение на строительство «Туриста-2» признано недействительным
Общество
Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
Происшествия
Опознана одна из погибших в селе Падворки
Происшествия
32-летний мужчина подкараулил бывшего тестя у подъезда и избил
Происшествия
Бывшего заведующего детским отделением больницы ждет суд за превышение полномочий и мошенничество
Происшествия
Потерявший сознание и насмерть сбивший женщину водитель отправился на полтора года в колонию-поселение
Происшествия
«Липецкгражданпроект» признан банкротом
Общество
Из расселенного дома месяц течет вода
Общество
В Липецкую область возвращаются морозы
Общество
Разрешение на строительство «Туриста-2» признано недействительным
Общество
32-летний мужчина подкараулил бывшего тестя у подъезда и избил
Происшествия
В большей части Липецка возможно снижение давления воды
Общество
Школьница из Усмани выполнила норматив мастера спорта по боксу
Спорт
Елецкий вундеркинд выиграл первенство России в тройном прыжке
Спорт
В Липецкую область возвращаются морозы
Общество
83-летнюю женщину сбил задним ходом водитель «Фольксвагена»
Происшествия
Сегодня в Липецке: вместе с морозами вернулся и Дед Мороз, матери хвалят детей, а отцы – уже платят
Общество
В Селе Большая Кузьминка сгорел дом
Происшествия
Липецкая вечЁрка: разгромленный подъезд, врач-мошенник и ДТП на скользкой дороге
Общество
Общество
975
сегодня, 08:35
7

В большей части Липецка возможно снижение давления воды

Аварию уже устраняют.

Из-за аварии на сетях электроснабжения возможно снижение давления воды и повышение ее мутности у жителей 1-19 микрорайонов, Опытной станции, центра города и Карьера. Об этом утром сообщила мэрия Липецка.


«Даже короткое отключение электричества может вызвать нарушение режима работы системы водоснабжения. Специалисты оперативно приступили к восстановлению работы водозабора и сетей. Также усилен контроль над качеством воды», — говорится в сообщении.
отключение воды
1
0
6
0
0

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Плановик
20 минут назад
Не волнуйтесь все идет по плану.
Ответить
Гость
22 минуты назад
Не однократно писали, что водозабор это объект повышенной опасности и он должен быть снабжён дополнительным кабелем запитки или резервным генератором на подобные ситуации. Может всётаки обратить внимание соответственно органам на это и выяснить есть ли это и в каком оно состоянии находится????????
Ответить
23 минуты назад
Ресурс всего оборудования выработан полностью. Время на обдумывание закончилось. Дальше - полный развал.
Ответить
Гагарина 2
32 минуты назад
Когда происходит даже короткая пропажа электричества у нас с разу отключается отопление, а включать его Квадра не торопится. Будем посмотреть.
Ответить
Р
48 минут назад
Развал жкх не за горами, даже повышение платежей не поможет.
Ответить
Гость
сегодня, 08:55
Это снижение давление последние время наблюдается ежедневно в центре города. Особенно заметно на стиральных машинках , посудомоечных, водонагревателях и прочие техникой связано с водой. Вода ели заполняет данную технику.
Ответить
Вопрос
сегодня, 08:50
А сроки?
Ответить
