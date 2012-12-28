Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном снеге и порывистом ветре
В липецкой десятиэтажке сожгли лифт: жильцам предложили скинуться на его восстановление
Речь идёт о ремонте на 3-3,5 миллиона рублей.
О поджоге лифта в третьем подъезде дома №6/1 по проезду Строителей мы рассказывали. Лифт горел 3 декабря прошлого года примерно в 03:15-03:20.
Кабина лифта выгорела и деформирована, её, а также силовые кабели и всё электрооборудование нужно менять. Стоит все это, как полная замена лифта.
— Это уже второй пожог за несколько дней! Мы остались без лифта, и квартиры на верхних этажах все пропахли гарью! — Говорилось в декабре в обращении в редакцию.
Как рассказал GOROD48 технический директор обслуживающей дом управляющей компании — ООО «УО «Маяк» Александр Пешкин, нанесённый ущерб оценён в 3-3,5 миллиона рублей — столько денег нужно на ремонт и замену лифтового оборудования. И такой суммы из собираемых УК на «содержание и ремонт жилья» денег нет.
— Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование, но поджигателя не нашли. Кто должен восстанавливать лифт? Мы просили принять это решение в самых разных инстанциях — писали письма в Министерство ЖКХ Липецкой области, в Фонд капитального ремонта. Пока никакой реакции не последовало и денег никто не дал. Поэтому мы сегодня расклеили объявление и предложили обсудить этот вопрос собственника, — отметил Александр Пешкин.
— УК хочет, чтобы жильцы оплатили часть восстановления этого лифта, не найдя виновника! За счёт дополнительных средств собственников помещений! Один поджог, а всем платить? А где гарантия того, что он снова это не сделает?! Справедливо ли это?!? Пусть все жильцы пройдут детектор лжи для установления виновных, — возмущается в свою очередь одна из жительниц дома.
