Происшествия
756
50 минут назад
7

В липецкой десятиэтажке сожгли лифт: жильцам предложили скинуться на его восстановление

Речь идёт о ремонте на 3-3,5 миллиона рублей.

Сегодня на подъезде дома №6/1 по проезду Строителей в Липецке появилось объявление о проведении внеочередного собрания собственников в форме очного голосования. Один из вопросов собрания звучит так: «В связи с умышленным повреждением неизвестными лицами лифтового оборудования в подъезде Nº3 многоквартирного дома №6/1 по проезду Строителей города Липецка рассмотреть вопрос о выполнении работ по капитальному ремонту лифтового оборудования за счет дополнительных средств собственников помещений многоквартирного дома». То есть жильцам предложили сами скинуться на восстановление сожженного лифта!

IMG_8024.jpeg

О поджоге лифта в третьем подъезде дома №6/1 по проезду Строителей мы рассказывали. Лифт горел 3 декабря прошлого года примерно в 03:15-03:20.

Кабина лифта выгорела и деформирована, её, а также силовые кабели и всё электрооборудование нужно менять. Стоит все это, как полная замена лифта.

— Это уже второй пожог за несколько дней! Мы остались без лифта, и квартиры на верхних этажах все пропахли гарью! — Говорилось в декабре в обращении в редакцию.

Как рассказал GOROD48 технический директор обслуживающей дом управляющей компании — ООО «УО «Маяк» Александр Пешкин, нанесённый ущерб оценён в 3-3,5 миллиона рублей — столько денег нужно на ремонт и замену лифтового оборудования. И такой суммы из собираемых УК на «содержание и ремонт жилья» денег нет.

— Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование, но поджигателя не нашли. Кто должен восстанавливать лифт? Мы просили принять это решение в самых разных инстанциях — писали письма в Министерство ЖКХ Липецкой области, в Фонд капитального ремонта. Пока никакой реакции не последовало и денег никто не дал. Поэтому мы сегодня расклеили объявление и предложили обсудить этот вопрос собственника, — отметил Александр Пешкин.

— УК хочет, чтобы жильцы оплатили часть восстановления этого лифта, не найдя виновника! За счёт дополнительных средств собственников помещений! Один поджог, а всем платить? А где гарантия того, что он снова это не сделает?! Справедливо ли это?!? Пусть все жильцы пройдут детектор лжи для установления виновных, — возмущается в свою очередь одна из жительниц дома.
ЖКХ
поджог
1
0
6
0
3

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Т
10 минут назад
А тем временем в старых домах меняют исправные лифты.
Ответить
Нонка
18 минут назад
Страховка покрыла бы все...
Ответить
фонд кап ремонта
19 минут назад
Денег нет, но вы там держитесь
Ответить
Не понял
19 минут назад
Странно - какие неизвестные лица если в Пипецке везде видеокамеры стоят и на улицах и в подъездах и в домофоне и в лифе ? куда потратили миллиарды рублей на систему Безопасный Город которую так пиарили ?
Ответить
Натали
32 минуты назад
лифт на видео выглядит лучше чем во многих других домах....
Ответить
гость
38 минут назад
справеливо. это ваше имущество - вам и восстанавливать
Ответить
Никадим
8 минут назад
У тебя все нормуль подъезд и лифт это не имущество жителей ты там закусывай. Я за капремонт плачу
Ответить
