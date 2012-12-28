Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном снеге и порывистом ветре

Непогода ожидается завтра.

В субботу 31 января в Липецкой области ожидается сильный снег, метель, а порывы ветра местами будут достигать скорости 16 м/с. О непогоде предупредило ГУ МЧС России по Липецкой области.В такую погоду спасатели советуют воздержаться от поездок и пребывания на улице. Если же сильный ветер застал вас вне дома, не стоит прятаться от него у стен домов, за остановками и рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, стоять под линией электропередач.По данным синоптиков, 1 февраля снегопады прекратятся и в область вернется аномально холодная погода: среднесуточная температура воздуха в воскресенье составит 19-20 градусов мороза, что на 11-13 градусов ниже нормы.