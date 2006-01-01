В «Металлург» перешли «звёздочки» из распавшегося старейшего клуба России

По меркам второй лиги это очень качественное усиление.

Агалаков (на фото справа) в прошлом сезоне даже забил победный гол «знаменосцев» в Липецке, когда они сумели прервать феерическую 8-матчевую беспроигрышную серию нашей команды (7 побед, 1 ничья) – 1:0. Гол вышел породистым: Владислав сам отобрал мяч у защитника в центре поля, организовал атаку, которую и завершил чётким ударом низом в одно касание.









Гол Агалакова в Липецке

Савин – уроженец Ногинска, выступал за местное «Знамя», астраханский «Волгарь», курский «Авангард». В прошлом году у него с результативностью как раз все было в порядке – в 32-х матчах 8 голов, 5 ассистов









Савин (слева) на сегодняшней тренировке

Может перейти в «Металлург» и ещё один экс-футболист «Знамени Труда» – левый защитник Никита Дронов (29.04.2002, 178 см, 75 см). В сезоне 2023/24 воспитанник столичного «Локомотива» помог кировскому «Динамо» выиграть «дивизион Б» и подняться в «Серебро». В Липецке он пока на просмотре, но производит приличное впечатление.









Никита Дронов

