Спорт
сегодня, 16:31
В «Металлург» перешли «звёздочки» из распавшегося старейшего клуба России

По меркам второй лиги это очень качественное усиление.

«Металлург» укрепили серьезные футболисты по меркам второй лиги – нападающий Владислав Агалаков (25.01.2006, 179 см, 68 кг) и левый вингер Дмитрий Савин (30.04.1998, 172 см, 64 кг).

Оба в прошлом сезоне играли ведущие роли в «Знамени Труда» из Орехово-Зуево, которое боролось за повышение в классе. Правда, осенью стало известно о проблемах старейшего футбольного клуба России (основан в 1909 году), а в первых числах 2026 года – о прекращении его существования.

Агалаков (на фото справа) в прошлом сезоне даже забил победный гол «знаменосцев» в Липецке, когда они сумели прервать феерическую 8-матчевую беспроигрышную серию нашей команды (7 побед, 1 ничья) – 1:0. Гол вышел породистым: Владислав сам отобрал мяч у защитника в центре поля, организовал атаку, которую и завершил чётким ударом низом в одно касание.


Гол Агалакова в Липецке

25-летний воспитанник столичного «Строгино» в большинстве команд выступал результативно. В 104 матчах второй лиги за строгинцев отмечался результативными действиями в каждой второй игре – 28 голов, 23 результативные передачи. Этим обратил на себя внимание нижнекамского «Нефтехимика», за который в 2023 году провёл 8 встреч в первой лиге (1 голевой пас). Нефтекамск в основном отдавал его в аренду – «Динамо» (Киров), «Торпедо» (Владимир). «Композит» (Павловский Посад), «Знамя Труда». В прошлом году Агалаков сыграл менее результативно – 4 мяча, но зато сделал 9 голевых пасов. В беседе с GOROD48 он объяснил это тем, что выступал не на острие атаки, а в роли флангового форварда.

Важно, что зимой у Владислава закончился контракт и с «Нефтехимиком», поэтому в «Металлург» он перешёл не на правах аренды, а полноценно – до конца 2026 года

Савин – уроженец Ногинска, выступал за местное «Знамя», астраханский «Волгарь», курский «Авангард». В прошлом году у него с результативностью как раз все было в порядке – в 32-х матчах 8 голов, 5 ассистов

DSC_5607.JPG

Савин (слева) на сегодняшней тренировке

Может перейти в «Металлург» и ещё один экс-футболист «Знамени Труда» – левый защитник Никита Дронов (29.04.2002, 178 см, 75 см). В сезоне 2023/24 воспитанник столичного «Локомотива» помог кировскому «Динамо» выиграть «дивизион Б» и подняться в «Серебро». В Липецке он пока на просмотре, но производит приличное впечатление.

DSC_5613.JPG

Никита Дронов
Футбол
«Металлург»
межсезонье
трансфера
Агалаков
Савин
Дмитрий
31 минуту назад
Хорошие новости.
