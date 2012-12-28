Брат и сестра написали друга на друга заявления в полицию

Брату пришлось ответить за заведомо ложный донос.

Усманский районный суд оштрафовал местного жителя на 20 000 рублей за заведомо ложный донос о совершении преступления (по части первой статьи 306 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина написал в полиции заявление о краже имущества и документов, хотя такое преступление не совершалось.Во время доследственной проверки его заявления мужчина сознался: ничего у него не крали! Всё это он выдумал, чтобы избежать ответственности по написанному на него сестрой заявлению о хулиганских действах, совершенных им 10 июня 2025 года.