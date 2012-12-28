Потерявший сознание и насмерть сбивший женщину водитель отправился на полтора года в колонию-поселение
Брат и сестра написали друга на друга заявления в полицию
Брату пришлось ответить за заведомо ложный донос.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина написал в полиции заявление о краже имущества и документов, хотя такое преступление не совершалось.
Во время доследственной проверки его заявления мужчина сознался: ничего у него не крали! Всё это он выдумал, чтобы избежать ответственности по написанному на него сестрой заявлению о хулиганских действах, совершенных им 10 июня 2025 года.
