Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Разрешение на строительство «Туриста-2» признано недействительным
Общество
В Липецкую область возвращаются морозы
Общество
Липецкая вечЁрка: разгромленный подъезд, врач-мошенник и ДТП на скользкой дороге
Общество
83-летнюю женщину сбил задним ходом водитель «Фольксвагена»
Происшествия
Компания «Брусника» удивлена скоростью решения о «Туристе-2»
Общество
В большей части Липецка возможно снижение давления воды
Общество
В селе Большая Кузьминка сгорел дом
Происшествия
17-летний подросток сломал челюсть 19-летнему парню
Происшествия
Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном снеге и порывистом ветре
Погода в Липецке
В 12-м микрорайоне Липецка продолжается охота на домофоны
Общество
Читать все
Липчане хранят на вкладах в банках 328 миллиардов рублей
Экономика
В липецкой десятиэтажке сожгли лифт: жильцам предложили скинуться на его восстановление
Происшествия
Сбившему двух женщин с детьми пьяному водителю грозит до семи лет колонии
Происшествия
В металлической бочке полицейские нашли винтовку Мосина
Происшествия
Дома на Липовской и Игнатьева остались без отопления и горячей воды
Общество
В «Металлург» перешли «звёздочки» из распавшегося старейшего клуба России
Спорт
На девяти улицах Липецка в выходные отключат холодную воду
Общество
На Липецкую область надвигаются сильные морозы
Погода в Липецке
Двоюродная сестра погибшего стропальщика отсудила миллион рублей компенсации
Происшествия
НЛМК приглашает школьников в «Корпорацию дети»
НЛМК Live
Читать все
Общество
153
18 минут назад

На девяти улицах Липецка в выходные отключат холодную воду

В субботу без холодной воды останутся жители восьми улиц в 24 микрорайоне и районе Студенческого городка, в воскресенье подачу холодной воды ограничат на одной улице, сообщили в «РВК-Липецк». 

В субботу, 31 января, с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 2, 4, 6 по улице Стаханова, №№ 3а, 4, 6, 8, 9, 12 по улице Смургиса, №№ 37, 39, 41 по улице Водопьянова, №№ 4, 10 по проезду Строителей, №№ 11, 13 в Студенческом городке. В этот период подачу холодной воды также ограничат жителям частного сектора улиц Достоевского, Хмельницкого, Крылова. 

В воскресенье, 1 февраля, с 10:00 и до окончания работ ресурс будет отсутствовать в доме № 2 по улице Берзина. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

В выходные плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

В субботу, 31 января, с 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4б по Поперечному проезду, №№ 1б, 1в, 2, 2а, 2ж, 3, 3б, 3г, 4 по Универсальному проезду, на улице Московской. 

В воскресенье, 1 февраля, с 09:00 до 17:00 обесточат дома №№ 32, 41, 42 по улице Терешковой, №№ 24/2, 32/3, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 36, 36а, 38, 38а, 40 по улице Циолковского. 
отключения
0
0
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить