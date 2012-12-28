Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном снеге и порывистом ветре
На девяти улицах Липецка в выходные отключат холодную воду
В субботу без холодной воды останутся жители восьми улиц в 24 микрорайоне и районе Студенческого городка, в воскресенье подачу холодной воды ограничат на одной улице, сообщили в «РВК-Липецк».
В воскресенье, 1 февраля, с 10:00 и до окончания работ ресурс будет отсутствовать в доме № 2 по улице Берзина.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
В выходные плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
В субботу, 31 января, с 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4б по Поперечному проезду, №№ 1б, 1в, 2, 2а, 2ж, 3, 3б, 3г, 4 по Универсальному проезду, на улице Московской.
В воскресенье, 1 февраля, с 09:00 до 17:00 обесточат дома №№ 32, 41, 42 по улице Терешковой, №№ 24/2, 32/3, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 36, 36а, 38, 38а, 40 по улице Циолковского.
