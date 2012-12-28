Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Разрешение на строительство «Туриста-2» признано недействительным
Общество
В Липецкую область возвращаются морозы
Общество
Липецкая вечЁрка: разгромленный подъезд, врач-мошенник и ДТП на скользкой дороге
Общество
83-летнюю женщину сбил задним ходом водитель «Фольксвагена»
Происшествия
Компания «Брусника» удивлена скоростью решения о «Туристе-2»
Общество
В большей части Липецка возможно снижение давления воды
Общество
В селе Большая Кузьминка сгорел дом
Происшествия
17-летний подросток сломал челюсть 19-летнему парню
Происшествия
Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном снеге и порывистом ветре
Погода в Липецке
В 12-м микрорайоне Липецка продолжается охота на домофоны
Общество
Читать все
Липчане хранят на вкладах в банках 328 миллиардов рублей
Экономика
В липецкой десятиэтажке сожгли лифт: жильцам предложили скинуться на его восстановление
Происшествия
Сбившему двух женщин с детьми пьяному водителю грозит до семи лет колонии
Происшествия
В металлической бочке полицейские нашли винтовку Мосина
Происшествия
Дома на Липовской и Игнатьева остались без отопления и горячей воды
Общество
В «Металлург» перешли «звёздочки» из распавшегося старейшего клуба России
Спорт
На девяти улицах Липецка в выходные отключат холодную воду
Общество
На Липецкую область надвигаются сильные морозы
Погода в Липецке
Двоюродная сестра погибшего стропальщика отсудила миллион рублей компенсации
Происшествия
НЛМК приглашает школьников в «Корпорацию дети»
НЛМК Live
Читать все
Общество
821
сегодня, 15:55
3

Дома на Липовской и Игнатьева остались без отопления и горячей воды

Прокуратура выясняет, почему.

Прокуратура Советского района организовала проверку информации из соцсетей об отсутствии горячей воды и тепла в домах на улицах Липовской и Игнатьева.

«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — грозно дополнили в ведомстве.

Если обратиться к официальному сайту «РИР-Энерго», можно выяснить, что, например, в доме № 32 по улице Игнатьева 30 января с 10:00 до 16:00 будет ограничена горячая вода и отопление из-за плановых работ. Сайт даже уточняет каких — сварочных.



При этом на страницах «РИР-Энерго» в соцсетях никаких сообщений об отключении тепла и горячей воды на двух этих улицах нет.

В пресс-службе Липецкого филиала «РИР-Энерго» GOROD48 рассказали, что информация на сайте размещена с ошибкой. Ремонт, вызвавший отключения, не плановый.

«Оперативные работы на теплосети проведены в вынужденном порядке: из-за нарушения герметизации на входе в дом, за состояние которой отвечает управляющая компания, вода попала в его подвал. Ограничения в теплоснабжении были кратковременными. Ремонт завершен, теплоснабжение восстанавливается», — сообщили в энергокомпании.

Без горячей воды остались 10 домов, которые находятся на одной «ветке». Об отключении жильцам домов сообщили через личные кабинеты на сайте компании и по электронной почте.

Стоит добавить, что после того, как энергетики заполнят систему горячей водой, сотрудникам управляющих компаний придется налаживать теплорежим в жилых домах. На это нужно время, в данном случае оно приходится на вечер пятницы.
отключение отопления
3
0
2
0
6

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель Липовской
32 минуты назад
16ч58 мин Липовская 4/3 всё ещё не отопления и горячей воды, отключили в 10ч, при звонке в ЕДС сообщают что рир энерго проводят работы до 16ч!!! Новых сроков нет!!!
Ответить
Житель Липецка
5 минут назад
Будите сидеть так до понедельника, работники УК уже давно дома, далее выходные. Мы так постоянно сидим, если отключают в пятницу.
Ответить
САИ
50 минут назад
А когда решится вопрос с отоплением по пр. Победы 75. Множество заявок в ЕДС, УК, жил. испекцию - проблема тянется уже не первый год. Квадра винит УК, УК винит РИР энерго.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить