сегодня, 15:55
Дома на Липовской и Игнатьева остались без отопления и горячей воды
Прокуратура выясняет, почему.
«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — грозно дополнили в ведомстве.
Если обратиться к официальному сайту «РИР-Энерго», можно выяснить, что, например, в доме № 32 по улице Игнатьева 30 января с 10:00 до 16:00 будет ограничена горячая вода и отопление из-за плановых работ. Сайт даже уточняет каких — сварочных.
При этом на страницах «РИР-Энерго» в соцсетях никаких сообщений об отключении тепла и горячей воды на двух этих улицах нет.
В пресс-службе Липецкого филиала «РИР-Энерго» GOROD48 рассказали, что информация на сайте размещена с ошибкой. Ремонт, вызвавший отключения, не плановый.
«Оперативные работы на теплосети проведены в вынужденном порядке: из-за нарушения герметизации на входе в дом, за состояние которой отвечает управляющая компания, вода попала в его подвал. Ограничения в теплоснабжении были кратковременными. Ремонт завершен, теплоснабжение восстанавливается», — сообщили в энергокомпании.
Без горячей воды остались 10 домов, которые находятся на одной «ветке». Об отключении жильцам домов сообщили через личные кабинеты на сайте компании и по электронной почте.
Стоит добавить, что после того, как энергетики заполнят систему горячей водой, сотрудникам управляющих компаний придется налаживать теплорежим в жилых домах. На это нужно время, в данном случае оно приходится на вечер пятницы.
