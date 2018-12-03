Работнице управляющей компании на платной стоянке разбили «Audi A3»

Потерпевшая считает, что так рейдеры отомстили ее матери за нежелание отдать долю в бизнесе.

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Сегодня утром липчанка Наталья Анисимова пришла на платную автостоянку у своего дома на улице Лутова и обнаружила разбитым лобовое стекло своей «Audi A3». При этом автомобиль был припаркован в двух шагах от будки охранника - женщина специально ставила машину в непосредственной близости от нее, так как опасалась за его сохранность.Наталья Анисимова работает мастером в двух управляющих компаниях Липецка, ООО «Престиж» (ранее она назвалась ООО «ОК «ГУК») и ООО «УК «Европейская». Именно со своим местом работы женщина и связывает постигшую ее беду.- Руководителем обеих управляющих компаний был Владимир Колыхалов. Но 30 октября он скоропостижно скончался прямо на рабочем месте: оторвавшийся тромб закупорил артерию. А 9 ноября к нам в офис на улицу Балмочных, 11 пришла жена нашего бывшего руководителя Виктория Колыхалова в сопровождении четырех крепких мужчин, которые представились как смотрящие с рынка. И Колыхалова потребовала от двух соучредителей ООО «Престиж», Нелли Куновой и моей мамы Инны Клещиной, передать ей контроль над предприятием. Моя мама и Нелли Кунова отказались. Они сказали, что по Уставу общества к участию в управлении им не имеют права привлекаться третьи лица. И весь этот разговор я записывала на свой телефон, - говорит Наталья Анисимова.После визита рейдеров совладелицы ООО «Престиж» написали заявления о привлечении Виктории Колыхаловой к уголовной ответственности за вымогательство и передали их в региональные управления ФСБ и МВД. Также заявление о неправомерных действиях жены своего бывшего директора было передано в областной суд - Виктория Колыхалова является помощником одного из мирового судей в Правобережном районе Липецка.- 14 ноября мне позвонил наш теплотехник, Максим Арнаутов. Он работает у нас по контракту. И Максим передал мне слова тех самых мужчин, которые приходили к нам в офис вместе с Викторией Колыхаловой. Они через него угрожади мне поломать руки или ноги, а также сказали, что может сгореть моя машина, - говорит владелица иномарки.Разбитое лобовое стекло Наталья Анисимова связывает с ранее полученными угрозами. Женщина сегодня сообщила полицейским о своих подозрениях.- Мне очень страшно за себя и за свою семью, - сказала потерпевшая.По данным sbis.ru, совладельцами ООО «Престиж» являются Нвгений Стюфляев (52% долей), Инна Клещина (23%) и Нелли Кунова (23%). Выручка организации в 2016 году составила 10,6 млн рублей, прибыль - 1,2 миллиона. Владелец УК «Европейская» - СУ-5 трест «Липецкстрой». Ее выручка в 2016 году составила 5,1 мон рублей, прибыль - 1,3 мон рублей.