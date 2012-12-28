Липчанин без причины избил в московском метро незнакомца до смерти

Преступление произошло на станции «Застава Ильича».

В вашем браузере отключен JavaScript

Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали ранее судимого липчанина, подозреваемого в нападении на мужчину.Как сообщили в московской полиции, ночью в переходе станции «Площадь Ильича», липчанин беспричинно напал на незнакомого мужчину. Он нанес ему несколько ударов и скрылся. От полученных травм избитый умер.«Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Свои действия нападавший объяснил сильным алкогольным опьянением. Собранные полицейскими материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.