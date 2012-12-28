Потерявший сознание и насмерть сбивший женщину водитель отправился на полтора года в колонию-поселение
Общество
сегодня, 13:24
В 12-м микрорайоне Липецка продолжается охота на домофоны
Полицейские пообещали проверить сообщения жителей района.
«Где-то им удалось вырвать механизм приложения ключа, где-то не до конца. Пока неизвестно, были ли те же два хулигана или другие. Но факты вандализма продолжаются», — написал нам один из липчан.
Один из таких случаев записала камера домофона на Филипченко, № 7/4. 29 января в 00:35 два человека испортили панель устройства.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что проверят обращения липчан.
Комментарии (1)