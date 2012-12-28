Все новости
Разрешение на строительство «Туриста-2» признано недействительным
Общество
32-летний мужчина подкараулил бывшего тестя у подъезда и избил
Происшествия
Потерявший сознание и насмерть сбивший женщину водитель отправился на полтора года в колонию-поселение
Происшествия
В Липецкую область возвращаются морозы
Общество
Из расселенного дома месяц течет вода
Общество
Липецкая вечЄрка: разгромленный подъезд, врач-мошенник и ДТП на скользкой дороге
Общество
Поезд «Липецк — Москва» застрял в Рязани из-за обледенения проводов
Общество
83-летнюю женщину сбил задним ходом водитель «Фольксвагена»
Происшествия
В большей части Липецка возможно снижение давления воды
Общество
Компания «Брусника» удивлена скоростью решения о «Туристе-2»
Общество
19-летняя ельчанка попалась на краже шоколадок, 28-летний липчанин — наушников
Происшествия
32-летнего мужчину и 44-летнюю женщину обманули при попытке заработать на криптобирже
Происшествия
17-летний подросток сломал челюсть 19-летнему парню
Происшествия
Менеджер маркетплейса украл 51 товар
Происшествия
Два года помогал продавать наркотики: Следком расследовал дело бывшего сотрудника наркоконтроля
Происшествия
В 12-м микрорайоне Липецка продолжается охота на домофоны
Общество
Брат и сестра написали друга на друга заявления в полицию
Происшествия
«Окно в Европу» обернулось годом колонии
Происшествия
Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном снеге и порывистом ветре
Погода в Липецке
35-летняя женщина забрала чужие деньги из банкомата: дело ушло в суд
Происшествия
Общество
829
сегодня, 13:24
1

В 12-м микрорайоне Липецка продолжается охота на домофоны

Полицейские пообещали проверить сообщения жителей района.

После публикации GOROD48 о  расстреле домофона в доме №¾ по улице Звездной, к нам обратились жильцы соседних домов: № 3/5 по улице Звездной и № 7/3 и 7/4 по Филипченко. В их домах также кто-то портит домофоны

«Где-то им удалось вырвать механизм приложения ключа, где-то не до конца. Пока неизвестно, были ли те же два хулигана или другие. Но факты вандализма продолжаются», — написал нам один из липчан.

Один из таких случаев записала камера домофона на Филипченко, № 7/4. 29 января в 00:35 два человека испортили панель устройства.



В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что проверят обращения липчан.
Nelli
56 минут назад
Такой взрослый, а мозгов нет.
