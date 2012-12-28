Разрешением на строительство «Туриста-2» признано недействительным

Иск прокуратуры с таким требованием удовлетворил арбитражный суд.

Арбитражный суд завершил рассмотрение иска прокуратуры Липецкой области к департаменту градостроительства и архитектуры администрации Липецка, министерству строительства и архитектуры Липецкой области, обществу с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ ЭКСПЕРТИЗА» и обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Турист Эко-Парк» о признании недействительными разрешения на строительство многоквартирного дома, разрешений на отклонение от предельных параметров, положительного заключения экспертизы.В ходе судебного заседания 29 января 2026 года представитель прокуратуры поддержал заявленные требования в полном объеме, указав на неустранённые нарушения. Основными претензиями стали отсутствие обеспеченности будущих жителей необходимыми объектами социальной инфраструктуры, недостаточное количество парковочных мест, необоснованная выдача разрешений на отклонение от предельных параметров.Представитель застройщика возражал против удовлетворения заявленных требований, заявив, что на данный момент в проектную документацию и оспариваемое разрешение на строительство внесены изменения. Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка поддержал позицию ООО «Специализированный застройщик «Турист Эко-Парк».Арбитражный суд, изучив материалы дела, проанализировав и оценив представленные доказательства, вынес решение об удовлетворении требований прокуратуры Липецкой области.Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.