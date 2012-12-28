Участники РОРП ЛО обсудили актуальные проблемы с и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области

В Региональном объединении работодателей и предпринимателей Липецкой области состоялось первое мероприятие 2026 года: круглый стол с исполняющим обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области Евгением Боровских на тему «Взаимодействие института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области с бизнесом региона».



Предваряя выступление спикера, директор РОРП ЛО Ольга Митрохина отметила: «Евгений Боровских назначен на должность исполняющего обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области 10 месяцев назад и пришло время подводить первые итоги: с какими вопросами приходят предприниматели к уполномоченному, c какими проблемами сталкивается наш бизнес».Евгений Боровских в свою очередь поблагодарил за приглашение в РОРП ЛО и сообщил, что выстраивание взаимодействия со всеми бизнес-объединениями — одно из важных направлений работы уполномоченного. Встреча с членами Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области особенно интересна и полезна потому, что именно на этих предприятиях работает большая часть населения Липецкой области, а сумма их налоговых отчислений доходит до половины консолидированного бюджета региона.— От вас обращений нет — ведь речь идёт о бизнесе, который и сам может себя защитить. Как правило, в аппарат уполномоченного обращается малый бизнес и микробизнес, индивидуальные предприниматели, работающие в сфере услуг и торговли — работе с ними я уделяю большую часть времени. Зачастую такой бизнес не может содержать юриста — и приходит к нам за помощью. Помимо правовой стороны, одна из его задач — это опубличивать наболевшие проблемы на самом высоком уровне и таким образом их решать. Но для нас очень важно узнать и понять и те проблемы, которые волнуют представителей среднего и крупного бизнеса, — отметил Евгений Боровских.После этого Евгений Боровских остановился на успешных примерах своей работы с предпринимателями и рассказал о вызовах наступившего 2026 года.Первый из них — применение односторонней реституции при признании сделки недействительной. Речь идёт о возврате полученных по небольшим государственным контрактам средств, если контракты заключались без проведения конкурсной процедуры. Как оказалось — такие сделки по искам прокуратуры признают недействительными по всей стране, и в результате страдают добросовестные предприниматели, которые свою работу выполнили (поставили питание в школы, почистили улицы от снега и другие). При этом при расторжении контракта с них требуют полного возврата денег. Со слов Боровских Е.В., по данным, полученным от уполномоченных по защите прав предпринимателей из 25 регионов, всего было заявлено более 160 таких исков, в том числе 13 — в Липецкой области, 60 — в Тверской, в 30 – в Калужской, 27 — в Самарской.Предприниматели поблагодарили за предупреждение о возможных рисках.Второй рассматриваемый кейс — о привлечении иностранной рабочей силы. Как оказалось, с ужесточением штрафов в 2025 году рейды по мигрантам на сельскохозяйственных и строительных предприятиях буквально парализовали их работу. Срывались графики, пропадал урожай.Евгений Боровский призвал бизнес-сообщество не ждать, когда структурную проблему уже нельзя решить, а искать компромиссы и механизмы решения, заявлять о сложностях на самом начальном этапе. Чем раньше обратитесь — тем проще. Собственно в этом — выявлять проблемы предпринимателей на более ранних этапах, и состоит работа уполномоченного. Кстати, сейчас в каждом муниципалитете Липецкой области появляются общественные уполномоченные по правам предпринимателей — со своими вопросами можно обращаться и к ним.Неочевидными вызовами 2026 года для предпринимателей Евгений Боровских назвал работу с персональными данными при использовании искусственного интеллекта, нейросетей для генерации и CRM-систем (это специализированное программное обеспечение, которое автоматизирует и оптимизирует все аспекты управления взаимоотношениями с поставщиками и клиентами). Ведь большая часть такого программного обеспечения находится на зарубежных серверах. Поэтому следует ужесточить контроль части соблюдения требований законодательства по сбору, хранению и передаче данных и особенное внимание уделить получению соответствующих согласий от субъектов персональных данных. Второй прогнозируемый вызов — это усиление проверок в части соблюдения авторских и исключительных прав. Все эти моменты нужно оговаривать в контрактах.Участников Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области в свою очередь интересовало, как аппарат уполномоченного выстраивает работу с налоговыми органами и защищает ли интересы предпринимателей в этой сфере.Вопросов о «закручивании гаек» в сфере налогового администрирования оказалось очень много. Один был вполне конкретным и заинтересовал многих: может ли налоговая пересчитать НДС при продаже автомобилей по остаточной стоимости из-за амортизации (то есть по цене ниже рынка). Евгений Боровских пообещал детально изучить эту тему. Ну а самым животрепещущим вопросом стали изменения по НДС, в том числе снижение лимита доходов для освобождения от НДС. Предпринимателей интересовало: стали ли уже закрываться малые и средние предприятия? Какие прогнозы, может ли в будущем облегчено налоговое бремя?— Новый год мы начали с рабочей встречи с исполняющим обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области Евгением Боровских. У него есть чем с нами поделиться: с какими сложностями обращался бизнес в течение 2025 года, есть ли какие-то системные проблемы в регионе. Мы также поговорили о тех рисках, которые могут появиться в 2026 году — это касается и надзорных проверок по искусственному интеллекту, который мы всё больше применяем. И, конечно, мы можем констатировать, что 9 из 10 обсуждаемых сегодня вопросов касались налоговых рисков — на что обратить внимание, с какими вопросами прийти в налоговую инспекцию и ещё раз их проговорить. Многие из этих вопросов встают перед бизнесом независимо от его размера и от отрасли, в которой он работает, — отметила в завершении встречи Ольга Митрохина.