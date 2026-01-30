Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
Бывшего заведующего детским отделением больницы ждет суд за превышение полномочий и мошенничество
Потерявший сознание и насмерть сбивший женщину водитель отправился на полтора года в колонию-поселение
Сегодня в Липецке: вместе с морозами вернулся и Дед Мороз, матери хвалят детей, а отцы – уже платят
Происшествия
40 минут назад
В Селе Большая Кузьминка сгорел дом
Также горела сельская гостиница.
В этот же день в деревне Малое Панарино Задонского округа на одном квадратном метре горел номер гостиницы. В селе Воронец Елецкого округа пожар не пережила надворная постройка.
Два пожара произошли вчера в Липецке: на улице 2-й Лесной горел мусор, а в СТ «Связист — садовый домик. Также пожарные выезжали в швейную фирму на улице Пестеля, где произошло короткое замыкание.
Также стало известно, что в горящем доме села Падворки Грязинского округа вместе с 71-летней женщиной погиб 46-летний мужчина.
