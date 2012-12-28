83-летнюю женщину сбил задним ходом водитель «Фольксвагена»

Пожилая липчанка госпитализирована.



Вечером 29 января на улице Центральной в Липецке 48-летний водитель «Фольксвагена», двигаясь задним ходом, сбил 83-летнюю женщину. Пенсионерку доставили в больницу.Еще одна авария произошла вчера в Ельце: на пересечении улицы Костенко и трассы «Дон» столкнулись «Фольксваген» с 36-летней женщиной за рулем и «Хендай» под управлением 29-летней женщины. Травмы получила водитель «Хендая», ельчанку госпитализировали.