Происшествия
1071
сегодня, 08:17
1

83-летнюю женщину сбил задним ходом водитель «Фольксвагена»

Пожилая липчанка госпитализирована.

Вечером 29 января на улице Центральной в Липецке 48-летний водитель «Фольксвагена», двигаясь задним ходом, сбил 83-летнюю женщину. Пенсионерку доставили в больницу. 

Еще одна авария произошла вчера в  Ельце: на пересечении улицы Костенко и трассы «Дон» столкнулись «Фольксваген» с 36-летней женщиной за рулем и «Хендай» под управлением 29-летней женщины. Травмы получила водитель «Хендая», ельчанку госпитализировали.

Комментарии (1)

Сначала новые
Ну...
сегодня, 08:40
Бывает. Всем надо смотреть внимательнее...
Ответить
