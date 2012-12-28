Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
сегодня, 08:17
83-летнюю женщину сбил задним ходом водитель «Фольксвагена»
Пожилая липчанка госпитализирована.
Еще одна авария произошла вчера в Ельце: на пересечении улицы Костенко и трассы «Дон» столкнулись «Фольксваген» с 36-летней женщиной за рулем и «Хендай» под управлением 29-летней женщины. Травмы получила водитель «Хендая», ельчанку госпитализировали.
