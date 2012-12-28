12-летняя девочка из Усмани крушила старших соперниц в чемпионате по вольной борьбе

На счету спортсменов Липецкой области два «серебра» и две «бронзы».

Юная Иоанна Острикова из Усмани пыталась переписать историю вольной борьбы, по крайней мере – в Центральном федеральном округе.12-летняя девочка выходила на ковёр и побеждала соперниц на ковре Орла в первенстве ЦФО среди спортсменов 2011 г.р. и моложе т.е. до 16 лет. Многие соперницы были моложе, тем не менее, Иоанна в весовой категории до 50 кг одержала три победы над спортсменками из Иванова, Московской области и Орла. Лишь в упорном финале Острикова уступила Ульяне Симаковой из подмосковного Егорьевска, но и «серебро» с учётом разницы в возрасте – великолепный результат.Подготовили девушку-вундеркинда Владимир Пешехонов, Юрий Коровин.Второй «серебряный» медалист из Липецкой области тоже был молодым, но не настолько. 14-летний Егор Мелихов из Грязей (тренер Вячеслав Дроздов) из в категории до 68 кг убрал с пути соперников из Смоленска, Орла и Калуги, и лишь в финале был вынужден смириться с поражением от Руслана Бабкова из Воронежа.На счету наших земляков и две «бронзы», которые принесли Ева Гусева из Грязей (до 50 кг) и Анна Навражных из Усмани (до 52 кг). Тренируют спортсменок соответственно Алексанедр Назаров и Владимир Пешехонов.Стоит отметить относительно высокие результаты у девушек Лали Твартвая из липецкого клуба «Спарта» (66 кг, 4-е место), у юношей – Вадима Душко (32 кг, 5-е место), Вадима Ширяева (48 кг, 5-е место), липчанина Александра Демидова (100 кг, 7-е место), Тимура Басырова из Усмани (38 кг, 10-е место).Остальные из 20 представителей Липецкой области не вошли в сильнейшие «десятки» в своих категориях.