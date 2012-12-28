Потерявший сознание и насмерть сбивший женщину водитель отправился на полтора года в колонию-поселение
35-летняя женщина забрала чужие деньги из банкомата: дело ушло в суд
Женщине грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.
17 ноября прошлого года в банковском офисе на улице Комсомольской в Усмани она заметила, что банкомат вернул внесенные стоявшей перед ней женщиной 15 тысяч рублей, и забрала деньги
— Обвиняемая вину полностью признала и вернула всю сумму 68-летней пенсионерке, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Тем не менее, женщину ждёт суд. Санкция вменяемого ей пункта «в» части второй статьи 158 УК РФ — до пяти лет лишения свободы.
