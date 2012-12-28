Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
Бывшего заведующего детским отделением больницы ждет суд за превышение полномочий и мошенничество
Потерявший сознание и насмерть сбивший женщину водитель отправился на полтора года в колонию-поселение
сегодня, 20:26
Липецкая вечЁрка: разгромленный подъезд, врач-мошенник и ДТП на скользкой дороге
Сегодня, 29 января, липчане пожаловались на разгромленный подъезд, в суд передано дело врача, и на дороге Ссёлки-Плеханова произошла серьезная авария.
В инциденте уже разбирается полиция.
Это, как минимум, второй случай вандализма в жилых домах Липецка за неделю. Накануне хулиганы прострелили домофон на улице Звездной.
«Дай бог чтобы нашли и серьезно наказали, что-то частенько у нас такое бывает. Скорее всего от безнаказанности, или наркоши безумные», — считает Александр Н.
«Надо смотреть логи домофона — сказать спасибо доброй соседке, которая впустила!», — предложил 48.
Бывшего заведующего травматологическим отделением елецкой детским больницы ждет суд за превышение полномочий и мошенничество.
По версии следствия, заведующий организовал выездные медицинские осмотры несовершеннолетних. А проводил их врач, не имевший необходимых сертификатов. При этом документы оформили на имя детского хирурга, которого заведующий отстранил от работы.
Деньги же за оказание медицинских услуг капнули на счёт отстранённого сотрудника. Заведующий потребовал отдать не только их, но еще и средства за приёмы и выездные осмотры.
Погода сейчас стоит такая, что лучше не ездить на автомобиле без лишней необходимости. Накануне вечером на окраине города из-за скользкой дороги столкнулись столкнулись автомобили «ВАЗ-2110» и «Тойота. Из машин водителей извлекали спасатели.
«На этом участке дороги очень скользко, меня там тоже часто сносит куда-то со скоростью 40-60, водители едут там осторожно, никто там намеренно на встречку не выскакивал», — поделилась Анна.
«Не удивительно. Вовремя не почистили дорогу, и получилась ледяная колея такая, что встречные машины разъезжаются почти впритирку друг к другу!» — считает Житель.
Из-за погоды задержался в пути поезд «Липецк-Москва» — обледенела контрактная сеть, и вышел из строя электровоз.
Дело о смертельном ДТП направлено в суд. На кольцевой развязке у ОЭЗ «Липецк» 8 сентября 2025 года «Фольксваген» заехал под «МАН». Водителя легковушки умер в больнице. А водитель грузовика попал под судза маневр, который привел к смерти человека. Дальнобойщику грозит до пяти лет лишения свободы.
Усманский районный суд рассмотрел еще одно дело о смертельной аварии, и приговорил к полутора годам колонии-поселения 73-летнего водителя, который почти год назад насмерть сбил 64-летнюю женщину на улице Котова в Усмани.
По данным следствия, мужчине стало плохо за рулем, он потерял создание, выехав на встречную полосу, а затем и на обочину, по которой шла женщина с велосипедом. При этом водитель сел за руль, зная о том, что его заболевание не позволяет водить автомобиль.
Оттепель заканчивается. Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, ожидается небольшой снег, и от -8 до -10 градусов.
