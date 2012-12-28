На Липецкую область надвигаются сильные морозы

Все новости
368
32 минуты назад

Температура воздуха в регионе будет заметно ниже нормы.

Температура воздуха в регионе будет заметно ниже нормы.

31 января территория Липецкой области будет находиться в зоне активного атмосферного фронта циклона с центром над Азовским морем – ожидается сильный снег, метель, порывы ветра будут усиливаться до 16 м/сек. 1 февраля погоду в Липецкой области начнет определять очередной антициклон, начнется заток холодного воздуха с Арктики, снег прекратится, установится аномально холодная погода. 

Среднесуточные температуры составят: 31 января — 12-14 градусов мороза, что на 4-6 градуса ниже нормы, 1 февраля – 19-20 градусов мороза, что на 11-13 градусов ниже нормы, 2 февраля — 24-25 градусов мороза, что на 16-18 градусов ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 января в Липецкой области облачно, сильный снег, гололедица, местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер северный, 9-14 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью —  от -11 до -16 градусов, днем — от -10 до -15. 

В Липецке облачно, сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Ночью — от -13 до -15 градусов, днем — от -11 до -13.

День 31 января стал самым теплым в Липецке в 2025 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году — 33 градуса мороза. 

