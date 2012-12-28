Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
Бывшего заведующего детским отделением больницы ждет суд за превышение полномочий и мошенничество
Потерявший сознание и насмерть сбивший женщину водитель отправился на полтора года в колонию-поселение
Сегодня в Липецке: вместе с морозами вернулся и Дед Мороз, матери хвалят детей, а отцы – уже платят
Общество
1125
сегодня, 09:50
14
Компания «Брусника» удивлена скоростью решения о «Туристе-2»
Застройщик намерен обжаловать решение липецкого арбитража в апелляционном суде. Стройку на месте бывшей гостиницы «Турист» консервируют.
Строительная компания «Брусника» намерена обжаловать это решение в 19 апелляционном суде, который располагается в Воронеже.
«Мы ждём текст решения, чтобы понять мотивы суда и, отталкиваясь от них, сформировать позицию. Пока мы предполагаем, что суд поддержал все доводы прокуратуры. Мы с ними не согласны и возражали против них на протяжении года. Соответственно, если решение аналогично позиции ведомства, то мы обжалуем его по тем же основаниям. Мы удивлены тем, с какой скоростью суд вынес решение. Несколько месяцев стороны обсуждали детали назначения судебной экспертизы и кандидатуры для её проведения. Но на заседании 29 января прокуратура заявила об отсутствии оснований для этой процедуры. Суд поддержал эту позицию, отвергнув все возражения участников процесса, и вынес итоговый вердикт. Мы на связи с дольщиками. В ближайшие дни обсудим с ними дальнейшие действия по заключённым договорам», — сообщили в пресс-службе компании.
Судебная тяжба может и не закончиться решением апелляции. Далее стороны имеют право обратиться в кассационную инстанцию — арбитражный суд Центрального округа в Калуге, а потом в Верховный суд.
Пока идут судебные разбирательства стройка продолжаться не будет. Напомним, застройщик начал ее консервацию, спустя полгода после того, как Арбитражный суд принял обеспечительные меры и запретил возводить ЖК.
1
2
0
9
6
Комментарии (14)