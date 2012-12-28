Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Разрешение на строительство «Туриста-2» признано недействительным
Общество
Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
Происшествия
32-летний мужчина подкараулил бывшего тестя у подъезда и избил
Происшествия
Опознана одна из погибших в селе Падворки
Происшествия
Бывшего заведующего детским отделением больницы ждет суд за превышение полномочий и мошенничество
Происшествия
Потерявший сознание и насмерть сбивший женщину водитель отправился на полтора года в колонию-поселение
Происшествия
Из расселенного дома месяц течет вода
Общество
«Липецкгражданпроект» признан банкротом
Общество
В Липецкую область возвращаются морозы
Общество
Поезд «Липецк — Москва» застрял в Рязани из-за обледенения проводов
Общество
Читать все
Разрешение на строительство «Туриста-2» признано недействительным
Общество
Компания «Брусника» удивлена скоростью решения о «Туристе-2»
Общество
В большей части Липецка возможно снижение давления воды
Общество
Сегодня в Липецке: вместе с морозами вернулся и Дед Мороз, матери хвалят детей, а отцы – уже платят
Общество
19-летняя ельчанка попалась на краже шоколадок, 28-летний липчанин — наушников
Происшествия
83-летнюю женщину сбил задним ходом водитель «Фольксвагена»
Происшествия
Школьница из Усмани выполнила норматив мастера спорта по боксу
Спорт
Елецкий вундеркинд выиграл первенство России в тройном прыжке
Спорт
В селе Большая Кузьминка сгорел дом
Происшествия
32-летнего мужчину и 44-летнюю женщину обманули при покупке заработать на криптобирже
Происшествия
Читать все
Общество
1125
сегодня, 09:50
14

Компания «Брусника» удивлена скоростью решения о «Туристе-2»

Застройщик намерен обжаловать решение липецкого арбитража в апелляционном суде. Стройку на месте бывшей гостиницы «Турист» консервируют.

Накануне арбитражный суд Липецкой области удовлетворил требование прокуратуры о признании недействительными разрешения на строительство ЖК «Турист-2», разрешений на отклонение от предельных параметров и положительного заключения экспертизы.

Строительная компания «Брусника» намерена обжаловать это решение в 19 апелляционном суде, который располагается в Воронеже.

«Мы ждём текст решения, чтобы понять мотивы суда и, отталкиваясь от них, сформировать позицию. Пока мы предполагаем, что суд поддержал все доводы прокуратуры. Мы с ними не согласны и возражали против них на протяжении года. Соответственно, если решение аналогично позиции ведомства, то мы обжалуем его по тем же основаниям. Мы удивлены тем, с какой скоростью суд вынес решение. Несколько месяцев стороны обсуждали детали назначения судебной экспертизы и кандидатуры для её проведения. Но на заседании 29 января прокуратура заявила об отсутствии оснований для этой процедуры. Суд поддержал эту позицию, отвергнув все возражения участников процесса, и вынес итоговый вердикт. Мы на связи с дольщиками. В ближайшие дни обсудим с ними дальнейшие действия по заключённым договорам», — сообщили в пресс-службе компании.

Судебная тяжба может и не закончиться решением апелляции. Далее стороны имеют право обратиться в кассационную инстанцию — арбитражный суд Центрального округа в Калуге, а потом в Верховный суд.

Пока идут судебные разбирательства стройка продолжаться не будет. Напомним, застройщик начал ее консервацию, спустя полгода после того, как Арбитражный суд принял обеспечительные меры и запретил возводить ЖК.
Турист
строительство
прокуратура
1
2
0
9
6

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Риторический вопрос
8 минут назад
Кто изначально подписал разрешение на строительство? Что было в головах у дольщиков? Думаю, липчан среди них мало
Ответить
Области
13 минут назад
необходим крематорий,места на кладбищах заканчиваются.
Ответить
Игорь Михайлович
19 минут назад
Весь город против этого строительства, а Брусника все воюет.И департаменту давно нужно задуматься за кого они.
Ответить
Animal planet.
19 минут назад
Кто эти люди ,дольщики "Брусники"? Вы когда договор подписывали,о чем думали? Будете потом просить построить школу,детский сад,парковку, на месте Нижнего парка,также будете жаловаться на запах зоопарка!
Ответить
Егор
25 минут назад
Зато теперь теперь там будет живописная законсервированная строительная площадка. Судя по настрою - обжалование на годы.
Ответить
)
41 минуту назад
А Арбитражный суд впихнуть рядом с Нижним парком это супер архитектурное решение)))а сам Нижний превратить в старческий садик для прогулок с лыжными палками и установив контейнеры с бургерами по цене мраморной говядины? А весь город засеять декоративным сорняком? У вас к этим управленцам и дизайнерам нет вопросов?
Ответить
Блондинка
43 минуты назад
Ура! Ура! Рада за жителей города. Здесь красивый парк. Не нужно его портить и что-то там строить. А на этом месте нужно, хотя бы, ландшафтную горку сделать или какую-то крепость для детей возвести, провести опрос местных жителей - каким они хотят видеть этот парк и это место. Нет жилым застройкам в парках!
Ответить
Гость
56 минут назад
Почему мнение липчан никто не спрашивает?!!!Большинство горожан категорически против строительства жилого массива в этом историческом месте!!! Надо же как "Брусника" вцепилась в эту территорию и мэрия вместе с ней!
Ответить
липчанин
сегодня, 10:20
не нужна эта "брусника" в центре города.....
Ответить
интересно
сегодня, 10:19
А почему депутаты молчат, мнение липчат тут понятно.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить