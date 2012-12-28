Два человека погибли во время пожара в Грязинском округе

Огонь уничтожил жилой дом.

Утром 29 января два человека погибли во время пожара в частном доме села Падворки Грязинского округа, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.Горел дом на улице Советской. Огонь уничтожил его полностью.«Среди погибших детей нет», — сказано в официальном сообщении ГУ МЧС.Также стало известно, что пожар ликвидировали семь человек личного состава и две единицы техники МЧС России.