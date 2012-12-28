Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
сегодня, 12:22
Два человека погибли во время пожара в Грязинском округе
Огонь уничтожил жилой дом.
Горел дом на улице Советской. Огонь уничтожил его полностью.
«Среди погибших детей нет», — сказано в официальном сообщении ГУ МЧС.
Также стало известно, что пожар ликвидировали семь человек личного состава и две единицы техники МЧС России.
Комментарии (3)