Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге

«Водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением на скользкой дороге и допустил лобовое столкновение с автомобилем «Тойота Венза». Спасатели пожарной части №40 осуществили стабилизацию повреждённых автомобилей и отключили аккумуляторные батареи. Вместе с дежурной сменой аварийно-спасательного отряда УГПСС Липецкой области пожарные деблокировали из поврежденных автомобилей водителей «Тойоты» и «ВАЗа» и передали их бригаде скорой помощи», – сообщила пресс-служба УГПСС Липецкой области.