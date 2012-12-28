Потерявший сознание и насмерть сбивший женщину водитель отправился на полтора года в колонию-поселение
Два года помогал продавать наркотики: Следком расследовал дело бывшего сотрудника наркоконтроля
Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном снеге и порывистом ветре
Происшествия
460
сегодня, 13:15
2
Два года помогал продавать наркотики: Следком расследовал дело бывшего сотрудника наркоконтроля
Офицер, по данным следствия, сам предложил дилеру «крышу» и скрывал его преступления.
По данным следствия, покровительство наркоторговцу офицер в сговоре со своим начальником и заместителем предложил в 2022 году. Дилера они шантажировали уголовным делом — в его квартире нашли наркотики и приборы для их фасовки.
«На протяжении двух лет обвиняемый, действуя совместно с коллегами под видом оперативно-розыскных мероприятий, сопровождал наркодилера в места получения и реализации наркотических средств, принимал меры по недопущению его задержания, получая за это часть от общей суммы взятки размером более 200 тысяч рублей», — сообщили в Следкоме.
Попались полицейские в результате совместных действий региональных управлений ФСБ, МВД и СК. Задержание проводилось при силовой поддержке Росгвардии.
«На стадии предварительного следствия на имущество обвиняемого наложен арест для обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации и штрафа. Следователем регионального СК России собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить дело в суд», — говорится в сообщении СК.
Дела соучастников офицера выделены в отдельные производства, и их расследование подходит завершению. Действия полицейских квалифицированы как получение взятки в крупном размере и превышение должностных полномочий в составе группы лиц. На время предварительного следствия они заключены под стражу.
Ранее вынесен приговор наркоторговцу: 8 лет строгого режима.
0
0
1
2
0
Комментарии (2)