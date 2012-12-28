Все новости
Разрешение на строительство «Туриста-2» признано недействительным
Общество
32-летний мужчина подкараулил бывшего тестя у подъезда и избил
Происшествия
Потерявший сознание и насмерть сбивший женщину водитель отправился на полтора года в колонию-поселение
Происшествия
В Липецкую область возвращаются морозы
Общество
Из расселенного дома месяц течет вода
Общество
Липецкая вечЁрка: разгромленный подъезд, врач-мошенник и ДТП на скользкой дороге
Общество
Поезд «Липецк — Москва» застрял в Рязани из-за обледенения проводов
Общество
83-летнюю женщину сбил задним ходом водитель «Фольксвагена»
Происшествия
В большей части Липецка возможно снижение давления воды
Общество
Компания «Брусника» удивлена скоростью решения о «Туристе-2»
Общество
19-летняя ельчанка попалась на краже шоколадок, 28-летний липчанин — наушников
Происшествия
32-летнего мужчину и 44-летнюю женщину обманули при попытке заработать на криптобирже
Происшествия
17-летний подросток сломал челюсть 19-летнему парню
Происшествия
Менеджер маркетплейса украл 51 товар
Происшествия
Два года помогал продавать наркотики: Следком расследовал дело бывшего сотрудника наркоконтроля
Происшествия
В 12-м микрорайоне Липецка продолжается охота на домофоны
Общество
Брат и сестра написали друга на друга заявления в полицию
Происшествия
«Окно в Европу» обернулось годом колонии
Происшествия
Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном снеге и порывистом ветре
Погода в Липецке
35-летняя женщина забрала чужие деньги из банкомата: дело ушло в суд
Происшествия
Происшествия
460
сегодня, 13:15
2

Два года помогал продавать наркотики: Следком расследовал дело бывшего сотрудника наркоконтроля

Офицер, по данным следствия, сам предложил дилеру «крышу» и скрывал его преступления. 

Следком завершил расследование дела о покровительстве наркодиллеру: бывший начальник отдела регионального управления по контролю за оборотом наркотиков обвиняется во взятках, в том числе в крупном размере и превышении должностных полномочий в составе группы лиц.

По данным следствия, покровительство наркоторговцу офицер в сговоре со своим начальником и заместителем предложил в 2022 году. Дилера они шантажировали уголовным делом — в его квартире нашли наркотики и приборы для их фасовки. 

«На протяжении двух лет обвиняемый, действуя совместно с коллегами под видом оперативно-розыскных мероприятий, сопровождал наркодилера в места получения и реализации наркотических средств, принимал меры по недопущению его задержания, получая за это часть от общей суммы взятки размером более 200 тысяч рублей», — сообщили в Следкоме.

Попались полицейские в результате совместных действий региональных управлений ФСБ,  МВД и СК. Задержание проводилось при силовой поддержке Росгвардии. 

«На стадии предварительного следствия  на имущество обвиняемого наложен арест для обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации и штрафа. Следователем регионального СК России собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить дело в суд», — говорится в сообщении СК. 

Дела соучастников офицера выделены в отдельные производства, и их расследование подходит завершению. Действия полицейских квалифицированы как получение взятки в крупном размере и превышение должностных полномочий в составе группы лиц. На время предварительного следствия они заключены под стражу.

Ранее вынесен приговор наркоторговцу: 8 лет строгого режима.

наркотики
взятка
0
0
1
2
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ирина
сегодня, 13:28
А есть более свежее видео? Это мы уже видели.
Ответить
Ларчик
сегодня, 13:25
А мы недоумеваем почему в городе столько наркоты.
Ответить
