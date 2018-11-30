Общество
сегодня, 14:49
Мэрия построит еще одни ясли на школьной площадке
Взамен на пустыре, считавшемся более полувека стадионом 45-й школы, наконец-то появится современная спортивная площадка.
Сегодня в соцсетях появился пост кого-то из родителей учеников 45-й школы Липецка, в котором выражался протест против строительства на месте школьного стадиона яслей. Мол, не лучше ли их построить вместо очередной "Пятерочки"?
Итак, мэрия вновь наступает на те же грабли, на которые уже наступила тогда, когда ясли стали строить на месте необходимого 20-й школе стадиона?
- Вчера в 45-й школе прошло общешкольное родительское собрание, на котором родителям предложили построить на территории учебного учреждения ясли. Да, это второй такой случай, когда мы хотим построить ясли на территории уже существующей школы. Но иного выхода у нас нет. В городе нет свободных земельных участков в тех местах, где существует необходимость в яслях, - сказал GOROD48, комментируя ситуацию, вице-мэр Липецка Евгений Павлов.
Находящаяся на улице Папина 45-я школа распахнула свои двери перед учащимися 1 сентября 1966 года. И все это время у нее не было нормального стадиона. Но теперь он появится рядом с ясельным помещением. И будет, по словам Евгения Павлова, полноценным. Точно таким, какой имеется у новых школ Липецка, 18-й и 30-й.
- Родители учеников попросили администрацию Липецка сделать также пешеходный тротуар вдоль улицы Доватора. И он тоже появится в следующем году, тогда же, когда у школы будут построены и стадион, и ясли, - сказал вице-мэр Липецка.
Итак, мэрия вновь наступает на те же грабли, на которые уже наступила тогда, когда ясли стали строить на месте необходимого 20-й школе стадиона?
- Вчера в 45-й школе прошло общешкольное родительское собрание, на котором родителям предложили построить на территории учебного учреждения ясли. Да, это второй такой случай, когда мы хотим построить ясли на территории уже существующей школы. Но иного выхода у нас нет. В городе нет свободных земельных участков в тех местах, где существует необходимость в яслях, - сказал GOROD48, комментируя ситуацию, вице-мэр Липецка Евгений Павлов.
Находящаяся на улице Папина 45-я школа распахнула свои двери перед учащимися 1 сентября 1966 года. И все это время у нее не было нормального стадиона. Но теперь он появится рядом с ясельным помещением. И будет, по словам Евгения Павлова, полноценным. Точно таким, какой имеется у новых школ Липецка, 18-й и 30-й.
- Родители учеников попросили администрацию Липецка сделать также пешеходный тротуар вдоль улицы Доватора. И он тоже появится в следующем году, тогда же, когда у школы будут построены и стадион, и ясли, - сказал вице-мэр Липецка.