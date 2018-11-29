Ельчанин считался пропавшим без вести, а воевал в Италии, в партизанском отряде «Д`Артаньян»

Удивительная новость пришла в Липецкую область из Италии.

Вторая за месяц новость о ельчанах, участниках итальянского Сопротивления буквально потрясла членов патриотического движения «Мы из Ельца!».

Как рассказал GOROD48 заместитель председателя патриотического движения «Мы из Ельца», ветеран боевых действий Виктор Магомедханов, исследователь и писатель Массимо Эккли, который несколько лет кропотливо занимается сбором материалов о русских в итальянском Сопротивлении, обнаружил в архивах данные о Киселёве Михаиле Ивановиче, 1923 года рождения, уроженце Орловской области, который до мая 1945 года воевал в партизанском отряде «Д`Артаньян», входившем в бригаду «Оресте» Лигурийской зоны итальянского Сопротивления.

- Как нам удалось установить, Киселёв Михаил Иванович был призван Елецким ОРВК из села Лавы, Лавского сельсовета Елецкого района. В информации Центрального архива министерства обороны и ОБД «Мемориал» Киселёв М.И. офицер РККА значится без вести пропавшим: по одним данным - с 1941 года, по другим – с 1943 года. Таким образом, и скорее всего, родственники Михаила Ивановича до настоящего времени ничего не знали о его судьбе. К сожалению, это пока вся информация о Киселёве, но господин Эккли заверил, что как только появятся новые факты, он сразу же о них сообщит, - говорит Виктор Магомедханов.

В свою очередь, члены движения «Мы из Ельца» уже обратились за помощью в Лавский сельсовет, чтобы попытаться найти родственников Киселева и, возможно, узнать - как сложилась его судьба. Ведь он не погиб на войне, а в 1945 году изъявил желание вернуться из Италии в СССР. Что его ждало в России? Возможно, он был репрессирован. Ведь в Италии оказаться, иначе как не попав в немецкий плен было невозможно. Скорее всего, ему удалось бежать из лагеря военнопленных и примкнуть к бригада итальянского Сопротивления. Сама по себе история удивительная и, безусловно, героическая. В то время как итальянский корпус воевал на Сталинградском фронте, помогал немцам во взятии Воронежа, советские военнопленные, бежавшие из гитлеровских лагерей, примыкали к Сопротивлению фашистам в Италии и Франции. Чаще всего их судьба складывалась печально – по возвращению в СССР их репрессировали, как сдавшихся в плен.

Как сложилась судьба одного из таких людей, ельчанина Михаила Киселева, предстоит узнать поисковиками и общественникам.

Буквально 12 ноября «Мы из Ельца» получили из Италии, от всё того же Массимо Эккли данные об Иване Бурдукове , уроженце села Ивлевка Елецкого района. Иван Бурдуков также считался пропавшим без вести. Как выяснилось в итальянских архивах, он был в плену, бежал, примкнул к партизанам Италии и погиб в 1944 году. Поисками его родственников сейчас заняты члены движения «Мы из Ельца».

- Патриотическое движение «Мы из Ельца» продолжает поисковую работу, в том числе наших земляков волей судьбы оказавшихся в Италии, защищая мир от нацизма. Мы продолжаем поиски родственников Ивана Бурдукова, а так же просим откликнуться родственников Михаила Киселёва, - сообщил заместитель председателя патриотического движения «Мы из Ельца» Виктор Магомедханов.