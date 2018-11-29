сегодня, 11:07
Ельчанин считался пропавшим без вести, а воевал в Италии, в партизанском отряде «Д`Артаньян»
Удивительная новость пришла в Липецкую область из Италии.
Вторая за месяц новость о ельчанах, участниках итальянского Сопротивления буквально потрясла членов патриотического движения «Мы из Ельца!».
Как рассказал GOROD48 заместитель председателя патриотического движения «Мы из Ельца», ветеран боевых действий Виктор Магомедханов, исследователь и писатель Массимо Эккли, который несколько лет кропотливо занимается сбором материалов о русских в итальянском Сопротивлении, обнаружил в архивах данные о Киселёве Михаиле Ивановиче, 1923 года рождения, уроженце Орловской области, который до мая 1945 года воевал в партизанском отряде «Д`Артаньян», входившем в бригаду «Оресте» Лигурийской зоны итальянского Сопротивления.
- Как нам удалось установить, Киселёв Михаил Иванович был призван Елецким ОРВК из села Лавы, Лавского сельсовета Елецкого района. В информации Центрального архива министерства обороны и ОБД «Мемориал» Киселёв М.И. офицер РККА значится без вести пропавшим: по одним данным - с 1941 года, по другим – с 1943 года. Таким образом, и скорее всего, родственники Михаила Ивановича до настоящего времени ничего не знали о его судьбе. К сожалению, это пока вся информация о Киселёве, но господин Эккли заверил, что как только появятся новые факты, он сразу же о них сообщит, - говорит Виктор Магомедханов.
В свою очередь, члены движения «Мы из Ельца» уже обратились за помощью в Лавский сельсовет, чтобы попытаться найти родственников Киселева и, возможно, узнать - как сложилась его судьба. Ведь он не погиб на войне, а в 1945 году изъявил желание вернуться из Италии в СССР. Что его ждало в России? Возможно, он был репрессирован. Ведь в Италии оказаться, иначе как не попав в немецкий плен было невозможно. Скорее всего, ему удалось бежать из лагеря военнопленных и примкнуть к бригада итальянского Сопротивления. Сама по себе история удивительная и, безусловно, героическая. В то время как итальянский корпус воевал на Сталинградском фронте, помогал немцам во взятии Воронежа, советские военнопленные, бежавшие из гитлеровских лагерей, примыкали к Сопротивлению фашистам в Италии и Франции. Чаще всего их судьба складывалась печально – по возвращению в СССР их репрессировали, как сдавшихся в плен.
Как сложилась судьба одного из таких людей, ельчанина Михаила Киселева, предстоит узнать поисковиками и общественникам.
Буквально 12 ноября «Мы из Ельца» получили из Италии, от всё того же Массимо Эккли данные об Иване Бурдукове, уроженце села Ивлевка Елецкого района. Иван Бурдуков также считался пропавшим без вести. Как выяснилось в итальянских архивах, он был в плену, бежал, примкнул к партизанам Италии и погиб в 1944 году. Поисками его родственников сейчас заняты члены движения «Мы из Ельца».
- Патриотическое движение «Мы из Ельца» продолжает поисковую работу, в том числе наших земляков волей судьбы оказавшихся в Италии, защищая мир от нацизма. Мы продолжаем поиски родственников Ивана Бурдукова, а так же просим откликнуться родственников Михаила Киселёва, - сообщил заместитель председателя патриотического движения «Мы из Ельца» Виктор Магомедханов.
ВИКТОР БУРЯКОВ