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сегодня, 08:58

В небе над Липецком летчики отрабатывали дозаправку самолетов

11 881
#ВКС #авиацентр
2
В небе над Липецком летчики отрабатывали дозаправку самолетов

Летчики на истребителях Су-35С, Су-30СМ, а также бомбардировщиках Су-34 и Су-24М выполнили этот элемент подготовки как одиночно, так и в составе пар.

Как сообщает телеканал "Звезда", российские летчики в небе над Липецком провели дозаправку в воздухе в тяжелейших погодных условиях: в темное время суток, в условиях низкой облачности и при сильных порывах ветра.

Экипажи российских новейших истребителей Су-35С, Су-30СМ, а также бомбардировщиков Су-34, Су-24М выполнили такой маневр одиночно и в составе пары на высотах от пяти до шести километров на скорости около 600 километров в час. Основная сложность такого элемента летной подготовки заключается в том, что летчикам необходимо, поддерживая равную скорость, выполнять дозаправку на расстоянии менее 20 метров между заправляемыми самолетами и воздушными танкерами Ил-78.

А в темное время суток дозаправка выполнялась с использованием дополнительного освещения, установленного как на самолет-заправщик, так и на заправляемый самолет.
11 881
#ВКС #авиацентр
2

Комментарии (11)

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Алкаш

29 минут назад
Лётчики должны летать и это прекрасно. Кто не хочет кормить свою армию — будет кормить чужую. Другое дело, что в статье ошибка. Все учения наши лётчики проводят не над городом.
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Русский

34 минуты назад
Народ в нищете сидит, а эти гомосексуалисты повышают налоги и тратят деньги на всякую авиационную фигню, которая никогда не будет воевать и которую следующий президент распилит на металл.
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заправляйтесь заправляйтесь над городом

сегодня, 10:24
потом рак, новообразования, и Косыревка рядом
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и все над городом

сегодня, 10:23
остатки топлива просто сливают на головы тупых липчан
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тетя

сегодня, 09:58
Мотя великий ученый дебзилоид
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липецкий ребеночек

сегодня, 09:55
красивое видео, жаль короткое! Могли побольше снять, интересно видеть Липецк с такой высоты из-за облаков.
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Житель

сегодня, 09:44
В стране кризис, а они топливо жгут...
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Мотя

сегодня, 09:35
При взлете летчики испытываю * . Кровь отливает от головы к ногам. Где гарантия, что лопнут микрососуды в голове- капилляры? И под воздействием перегрузок летчик не начнет чудить. Короче, я вас предупреждаю!
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Мотя

сегодня, 09:32
Над Липецком нельзя! Летчики живые люди и при высоких скоростях у них могут отключиться мозги, так как кровь приливает от ноги к ногам. Жуть что творят
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Алкаш

сегодня, 09:27
Над Липецком никаких манёвров быть не должно. А в области разные учения происходят постоянно. И на видео явно не ночное время.
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