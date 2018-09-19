Общество

31 минуту назад

Областное управление ЖКХ экспериментирует над липчанами

3 410
#ЖКХ
Областное управление ЖКХ экспериментирует над липчанами

В ведомстве хотят доказать необходимость оснащения многоквартирных домов современными тепловыми пунктами, которые отличаются от существующих «как «мерседес» от телеги».

Загрузка плеера
Областное управление ЖКХ ставит в Липецке очередной эксперимент, подопытными в котором являются горожане. Нет-нет, в этот раз, в отличие от предыдущих, гуманный. Чтобы доказать прежде всего самим себе, что сокращение платежей липчан за горячую воду и тепло возможно, новый начальник ведомства Юрий Костин решил оснастить два дома по улице Гагарина - №117 и №123 - современными тепловыми пунктами, которые производят резиденты ОЭЗ «Липецк», российский «Рационал» и американский «Honeywell International».

- Современные тепловые пункты отличаются от тех, что стоят в подвалах липецких многоэтажек, как «мерседесы» от телег. Телегу ведь как ни модернизируй, она так и останется телегой. А в работу тепловых пунктов в Липецке не вмешивался только ленивый. Поэтому год от года в платежках горожан растут начисления за горячую воду и отопление. Существующая система выгодна только ресурсоснабжающим организациям и отчасти управляющим компаниям. Поэтому, чтобы показать всю ущербность ныне существующей модели поставок ресурсов жителям МКД, мы вместе с региональным Фондом капремонтов решили поставить два новых тепловых пункта в стоящих рядом домах, в которых закончен капремонт. Мы хотим показать, что все меры сокращения энергопотерь, которые достигаются посредством капремонтов, ничтожны без модернизации системы поставок тепла и горячей воды их жильцам, - говорит Юрий Костин.

Одни из лучших теплообменников в мире делают в ОЭЗ «Липецк». Американская корпорация и российский производитель дали по одному тепловому пункту на эксперимент. Аппарат «Honeywell International» уже смонтировали в подвале дома №123 по улице Гагарина, а теплообменник «Рационала» установят в подвале дома №117 на днях.

- Новые тепловые пункты - это обычная технология для Европы, но абсолютно прорывная технология для России, - говорит Юрий Костин.

Чтобы убедить управляющие компании в необходимости пересесть «с телеги на «мерседес» (хотя персонально их руководители уже дано ездят на иномарках), Юрий Костин и руководитель регионального ФКР Александр Козин привезли делегацию директоров «управляшек» на предприятие «Рационал». Там их посадили за парты, и гендиректор компании-резидента ОЭЗ «Липецк» Алексей Половикин дал им урок энергосбережения.

IMG_4221.JPG

Из чертежей ТП, которые были показаны и объяснены, следовало, что современные тепловые пункты представляют собой блочные конструкции, из которых можно собрать устройства мощностью от 100 кВт до 6 МВт. Из пояснений Алексея Половикина следовало, что «коробочное решение» позволяет смонтировать ТП в течение нескольких часов фактически без применения сварки (при монтаже существующих теплообменников на это уходит в 10-15 раз больше времени). Все делается гаечным ключом. К тепловому пункту присоединяются входная труба с теплоносителем и труба с холодной водой. Блоки теплообменников позволяют принять теплоноситель температурой до 150 градусов (по ГОСТу) и дать жильцам 60-градусную горячую воду, не проходившую химочистку (для Липецка, кстати, это даже избыточно, ведь «Квадра» подает горячую воду в тепловые пункты температурой ниже ГОСТа - 110 градусов). Портиться в оборудовании таких ТП нечему - соприкасающиеся с водой детали и фланцевые соединения сделаны из нержавеющей стали. Все процессы в режиме онлайн выводятся на персональный компьютер или планшет оператора. Если кто-то вмешивается в работу оборудования, оператор получает соответствующий сигнал.

Руководители липецких «управляшек» (некоторые из них фигурировали в критических публикациях GOROD48 и в выводах Счетной палаты Липецка как жулики и воры), внимательно осматривали образцы готовой продукции «Рационала». Они высоко оценили современные тепловые пункты и задали резонный вопрос: за чей счет их устанавливать?

- Мы хотим добиться включения монтажа таких тепловых пунктов в финансирование капремонтов. Для этого нам нужно доказать необходимость таких работ для уменьшения энергопотребления в многоквартирных домах Минстрою. У нас уже есть союзники в министерстве, но им нужны четкие выкладки эффективности таких капвложений. Мы хотим добиться софинансирования работы по замене существующих тепловых пунктов на новые для Липецкой области, - комментирует ситуацию Юрий Костин.

Кстати, в Липецке есть муниципальная программа, предусматривающая полный переход поставки тепла и горячей воды горожанам от открытой к закрытой схеме в ближайшие годы. О ней в мэрии благополучно забыли. А ведь ключевым ее моментом как раз является тепловой пункт. Он должен стоять в каждом многоквартирном доме города. Но сейчас ими не оборудована и половина.
3 410
#ЖКХ

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Лорд

8 минут назад
Во всем мире это уже давно и везде стоит и счастливые жители западных государств покупая у нас газ платят при наличии тепловых пунктов в разы меньше чем мы ущербные жители своей страны
ответить

Мер

8 минут назад
Надо повысить плату за содержание жилья на 500 рублей. Тогда мы не только оснастим все дома этой херней но и не плохо можем напилить.
ответить

вольдемара

15 минут назад
осталось добавить главное - сколько стоит такая бандура, какой от нее эффект - не только для отрасли - а для простых граждан
ответить

Еще в рубрике

В Липецке появилась заниженная остановка
#транспорт #остановка
9
В Липецке появилась заниженная остановка

сегодня, 09:45

Общество
Велопробеги внесут изменения в работу городского транспорта
#транспорт
3
Велопробеги внесут изменения в работу городского транспорта

сегодня, 09:17

Общество
От предупреждения до увольнения
#коррупция
23
От предупреждения до увольнения

сегодня, 09:13

Общество
Молодая женщина и пенсионерка отдали мошенникам почти 50 000 рублей
#мошнничество
6
Молодая женщина и пенсионерка отдали мошенникам почти 50 000 рублей

сегодня, 08:42

Общество
Липецкие семьи тратят на ЖКХ больше воронежцев и белгородцев
#коммунальные платежи
27
Липецкие семьи тратят на ЖКХ больше воронежцев и белгородцев

вчера, 17:31

Общество
Липчане в этом году переплатили за отопление 12 миллионов рублей
#теплоснабжение #переплата
58
Липчане в этом году переплатили за отопление 12 миллионов рублей

вчера, 17:17

Общество