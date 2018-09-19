31 минуту назад
Областное управление ЖКХ экспериментирует над липчанами
В ведомстве хотят доказать необходимость оснащения многоквартирных домов современными тепловыми пунктами, которые отличаются от существующих «как «мерседес» от телеги».
- Современные тепловые пункты отличаются от тех, что стоят в подвалах липецких многоэтажек, как «мерседесы» от телег. Телегу ведь как ни модернизируй, она так и останется телегой. А в работу тепловых пунктов в Липецке не вмешивался только ленивый. Поэтому год от года в платежках горожан растут начисления за горячую воду и отопление. Существующая система выгодна только ресурсоснабжающим организациям и отчасти управляющим компаниям. Поэтому, чтобы показать всю ущербность ныне существующей модели поставок ресурсов жителям МКД, мы вместе с региональным Фондом капремонтов решили поставить два новых тепловых пункта в стоящих рядом домах, в которых закончен капремонт. Мы хотим показать, что все меры сокращения энергопотерь, которые достигаются посредством капремонтов, ничтожны без модернизации системы поставок тепла и горячей воды их жильцам, - говорит Юрий Костин.
Одни из лучших теплообменников в мире делают в ОЭЗ «Липецк». Американская корпорация и российский производитель дали по одному тепловому пункту на эксперимент. Аппарат «Honeywell International» уже смонтировали в подвале дома №123 по улице Гагарина, а теплообменник «Рационала» установят в подвале дома №117 на днях.
- Новые тепловые пункты - это обычная технология для Европы, но абсолютно прорывная технология для России, - говорит Юрий Костин.
Чтобы убедить управляющие компании в необходимости пересесть «с телеги на «мерседес» (хотя персонально их руководители уже дано ездят на иномарках), Юрий Костин и руководитель регионального ФКР Александр Козин привезли делегацию директоров «управляшек» на предприятие «Рационал». Там их посадили за парты, и гендиректор компании-резидента ОЭЗ «Липецк» Алексей Половикин дал им урок энергосбережения.
Из чертежей ТП, которые были показаны и объяснены, следовало, что современные тепловые пункты представляют собой блочные конструкции, из которых можно собрать устройства мощностью от 100 кВт до 6 МВт. Из пояснений Алексея Половикина следовало, что «коробочное решение» позволяет смонтировать ТП в течение нескольких часов фактически без применения сварки (при монтаже существующих теплообменников на это уходит в 10-15 раз больше времени). Все делается гаечным ключом. К тепловому пункту присоединяются входная труба с теплоносителем и труба с холодной водой. Блоки теплообменников позволяют принять теплоноситель температурой до 150 градусов (по ГОСТу) и дать жильцам 60-градусную горячую воду, не проходившую химочистку (для Липецка, кстати, это даже избыточно, ведь «Квадра» подает горячую воду в тепловые пункты температурой ниже ГОСТа - 110 градусов). Портиться в оборудовании таких ТП нечему - соприкасающиеся с водой детали и фланцевые соединения сделаны из нержавеющей стали. Все процессы в режиме онлайн выводятся на персональный компьютер или планшет оператора. Если кто-то вмешивается в работу оборудования, оператор получает соответствующий сигнал.
Руководители липецких «управляшек» (некоторые из них фигурировали в критических публикациях GOROD48 и в выводах Счетной палаты Липецка как жулики и воры), внимательно осматривали образцы готовой продукции «Рационала». Они высоко оценили современные тепловые пункты и задали резонный вопрос: за чей счет их устанавливать?
- Мы хотим добиться включения монтажа таких тепловых пунктов в финансирование капремонтов. Для этого нам нужно доказать необходимость таких работ для уменьшения энергопотребления в многоквартирных домах Минстрою. У нас уже есть союзники в министерстве, но им нужны четкие выкладки эффективности таких капвложений. Мы хотим добиться софинансирования работы по замене существующих тепловых пунктов на новые для Липецкой области, - комментирует ситуацию Юрий Костин.
Кстати, в Липецке есть муниципальная программа, предусматривающая полный переход поставки тепла и горячей воды горожанам от открытой к закрытой схеме в ближайшие годы. О ней в мэрии благополучно забыли. А ведь ключевым ее моментом как раз является тепловой пункт. Он должен стоять в каждом многоквартирном доме города. Но сейчас ими не оборудована и половина.
Лорд
Мер
вольдемара