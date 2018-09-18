Общество

сегодня, 17:17

Липчане в этом году переплатили за отопление 12 миллионов рублей

6 766
#теплоснабжение #переплата
Липчане в этом году переплатили за отопление 12 миллионов рублей

Жильцам провели перерасчеты

За 2018 год потребителям многоквартирных домов и жилых домов произведены перерасчеты на сумму свыше 12 миллионов рублей, сообщает Госжилинспекция Липецкой области.

К примеру, недавно, перерасчет произведен по заявлению жильцов дома №8 по улице Космонавтов. Они переплатили за тепло ресурсоснабжающей организации почти 300 тысяч рублей, в период с февраля по апрель. 


6 766
#теплоснабжение #переплата

Комментарии (6)

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Житель солнечного

45 минут назад
Нас 2 года обсчитывают без зазрения совести. В доме стоят счётчики, но их в расчет не берут , якобы не все квартиры встали на учёт ( такое впечатление, что сами купили здесь квартиру и не ставят её) и считают по полной программе за однушку 3-4тр.
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Мотя

48 минут назад
Дальше будет хуже и хуже, ибо цена на энергоносители растут. А цена на нефть, топливо определяется на Лондонской топливной бирже. Колония.
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истина

51 минуту назад
ул. Меркулова , д № 49 , за январь и март выставили счета по 2880 рублей за однушку (36 кв.м). В доме 108 квартир, прибавили каждой по 1 000 руб. за каждый месяц - в итоге за 2 месяца жильцы переплатили более 200 000 рублей.
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Светлана

56 минут назад
Кто не обращается, тому и не вернут. А вот спрашивается почему жилинспекция не заводит дело и не обязывают всем делать перерасчет? У меня такое было, когда в квитанцию в содержание вписали обслуживание дома от газовщиков. Обратилась в жилинспекцию, так как, облуживание общедомового должна УК платить и мне ввернули деньги, а соседям нет. Тоже самое что и в налоговой, налог они быстро автоматически посылают, стоит только машину или недвижимость оформить, а вот если льгота положена, каждый год хожу нервы треплю и им доказываю, что я льготная категория.
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житель

сегодня, 17:34
а без заявлений не вернут???
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т

сегодня, 17:33
напишите,кто нас обманул квадра или УК,?подскажите как вернуть деньги
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