Липчане в этом году переплатили за отопление 12 миллионов рублей

Жильцам провели перерасчеты

За 2018 год потребителям многоквартирных домов и жилых домов произведены перерасчеты на сумму свыше 12 миллионов рублей, сообщает Госжилинспекция Липецкой области.



К примеру, недавно, перерасчет произведен по заявлению жильцов дома №8 по улице Космонавтов. Они переплатили за тепло ресурсоснабжающей организации почти 300 тысяч рублей, в период с февраля по апрель.





