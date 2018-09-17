Еврейская община забрала кусок участка у рембазы «скорой помощи»

В общине не стали комментировать ситуацию GOROD48.

На улице Первомайской в Липецке еврейский общинный центр (в народе - синагога) от рембазы ГУЗ «Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф» отделяет капитальный забор. Несколько лет назад еврейская община затеяла тяжбу с медиками, желая расшириться за счет рембазы. Очевидно, представителям одной из четырех объявленных в России «скрепными» религий захотелось исправить существующее административно-территориальное деление, которое делало их участок Г-образным. Забрав же себе земельный «пазл» необходимой конфигурации, община превратит площадь, которую занимает, в почти идеальный квадрат.- Спор за часть нашей территории закончился тем, что на части рембазы в асфальт вколотили несколько кусков арматуры, чтобы показать размеры участка, который они себе забирают, - сообщил GOROD48 механик рембазы Владимир Коровин.Василич, как уважительно называют его подчиненные, показывает, с каким колышком он не был согласен. Если провести условные линии через дырку в асфальте, где когда-то торчала спорный кусок арматуры, то получится, что еврейская община хотела забрать под свои нужды территорию от въезда в рембазу до цепочки бордюров, отделяющих асфальтированный двор «скорой помощи» от газона, находящегося между асфальтом и существующим забором синагоги.- Мы с этим не согласились, ведь тогда на сцепке на рембазу было бы невозможно завезти поломанный реанимобиль. И они чуток сократили свои притязания, - говорит механик.Но колышки вбиты и, следовательно, Рубикон перейден.- Это решение администрации Липецка. У нас была избыточная территория. Общинный центр обратился к власти с просьбой прирезать часть рембазы им. Было принято соответствующее решение, - объяснил ситуацию главврач ГУЗ «Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф» Александр Игнатовский.Но даже в таком случае слесарям придется переносить уютную беседочку, в которой они отдыхают, на другое место, ведь стоит она на территории, которую рембаза теряет.А что хотят построить на отвоеванной у медиков территории липчане-иудеи? По данным жителей расположенного рядом жилого дома, общинный центр будто бы собирается построить на ней помещение для обрезания.Действительно, это - важнейший обряд в иудаизме. Его обычно должен провести родной отец новорожденного мальчика, ведь если он этого не сделает, будет считаться, что он укоротит свое пребывание на земле. Тот, кого не обрезали в детстве, обязан позаботиться о собственном обрезании, когда вырастет, иначе, по преданию, лишится связи с Богом. Также важно, чтобы при обрезании присутствовало, минимум, десять мужчин. Обряд, как правило, проводят в синагогах.Итак, у липецких евреев может появиться свое культовое здание?На этот вопрос раввин Липецка Шмуэл Стифел не ответил. Но дал телефон человека, названного им Наумом Семеновичем.Наум Семенович (очевидно, Наум Шахнюк, председатель липецкой еврейской общины), впрочем, профессионально обрезал комментарии GOROD48.- А кто вы такой, чтобы я вам давал отчет? Говорите, вам интересно? Так сходите в музей! - с неподражаемым одесским акцентом поговорил с корреспондентом GOROD48 Наум Семенович.P.S. И.о. председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Татьяна Шульгина сообщила GOROD48, что еврейской общине Липецка на выбор предоставлялось три земельных участка для строительства синагоги. На прошлой неделе община решила, что культовое сооружение появится в городе на улице Зои Космодемьянской.