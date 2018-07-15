Происшествия

53 минуты назад

На трассе М-4 после столкновения загорелся автомобиль

1 487
#дтп
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На трассе М-4 после столкновения загорелся автомобиль

В аварии есть пострадавшие

В 17:23 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 413 км автодороги М4 «Дон» (альтернативный участок) Задонского района Липецкой области.

В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение легковых автомобилей  «ВАЗ 2110» и «Great Wall» с последующим возгоранием автомобиля «Great Wall».

В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в ГУЗ «Задонская  МРБ».
1 487
#дтп
1

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великая стена

43 минуты назад
Не такая уж и великая
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