На трассе М-4 после столкновения загорелся автомобиль

В аварии есть пострадавшие

В 17:23 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 413 км автодороги М4 «Дон» (альтернативный участок) Задонского района Липецкой области.



В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение легковых автомобилей «ВАЗ 2110» и «Great Wall» с последующим возгоранием автомобиля «Great Wall».



В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в ГУЗ «Задонская МРБ».