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Общество
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сегодня, 10:17
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«Руслан-1» не торопится восстанавливать развалившееся ограждение на проспекте Победы
Хотя проспект всё ещё находится на гарантии.
Претензию компании «Руслан-1», реконструировавшей проспект Победы, управление главного смотрителя отправило полтора месяца назад — гарантия на ремонт истекает 21 октября 2026 года.
«В адрес подрядчика была направлена официальная претензия по поводу ненадлежащего состояния ограждения подпорной стенки. Подрядная организация поручилась устранить все замечания в срок до 25 октября», — рассказали GOROD48 в мэрии Липецка.
Напомним, московская компания «Руслан-1» реконструировала проспект Победы в 2019–2020 годах. Мэрия уже судилась с компанией — на проспекте заменены 97 некачественных светильников, асфальт вокруг канализационных люков и дождеприёмных решёток, и в карманах некоторых остановок.
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