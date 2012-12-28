В Балашовском лесничестве сегодня водят хороводы, смотрят картины, пьют травяной чай и сажают лес
Общество
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56 минут назад
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В Балашовском лесничестве сегодня водят хороводы, смотрят картины, пьют травяной чай и сажают лес
Всего будет высажено 15 тысяч сеянцев сосны.
Акция «Сохраним лес» в рамках Федерального проекта «Сохранение лесов» Национального проекта «Экологическое благополучие» проводится в Липецкой области в седьмой раз. Сегодня на площади в три гектара будет высажено 15 тысяч сеянцев сосны.
Посадку леса постарались превратить в праздник под открытым небом — на него собрались более 200 человек, и это не только лесоводы, но и волонтеры, представители областных и федеральных структур, силовых ведомств, предприятий, организаций, общественных и молодежных объединений Липецка.
Для участников приготовили угощение — чай из лесных трав и кашу из полевой кухни, а также обширную культурную программу. Как рассказал GOROD48 пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Липецкой области Андрей Казанцев, для участников акции в самом её начале выступило трио «Забава», и зрители начали водить в лесу хороводы.
А ещё прямо в лесу устроили настоящий вернисаж: шестеро-художников — участников международного проекта современного искусства «КосмоГенезис» выставили 30 своих работ на лесные темы. Художники «КосмоГенезиса» уже знакомы липчанам по фестивалям «ШКАФ» и «Высоцкий. Твой. Мой. Наш».
В 2026 году в рамках акции «Сохраним лес» в Липецкой области проводится пять мероприятий. Помимо сосен, сажают берёзы. Ранее в Добровском лесничестве на месте погибшего и срубленного осинника высадили почти 2000 сеянцев березы.
Фото: vk.ru/uprlesxoz48, видео: max.ru/id4826044418_gos2
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