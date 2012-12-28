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347
56 минут назад
8

В Балашовском лесничестве сегодня водят хороводы, смотрят картины, пьют травяной чай и сажают лес

Всего будет высажено 15 тысяч сеянцев сосны.

В Балашовском лесничестве неподалеку от СНТ «Металлург-3» и базы отдыха «Бригантина» сегодня сажают лес — там проходит центральная часть Всероссийской акции «Сохраним лес» в Липецкой области.

Акция «Сохраним лес» в рамках Федерального проекта «Сохранение лесов» Национального проекта «Экологическое благополучие» проводится в Липецкой области в седьмой раз. Сегодня на площади в три гектара будет высажено 15 тысяч сеянцев сосны.

Посадку леса постарались превратить в праздник под открытым небом — на него собрались более 200 человек, и это не только лесоводы, но и волонтеры, представители областных и федеральных структур, силовых ведомств, предприятий, организаций, общественных и молодежных объединений Липецка.

Для участников приготовили угощение — чай из лесных трав и кашу из полевой кухни, а также обширную культурную программу. Как рассказал GOROD48 пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Липецкой области Андрей Казанцев, для участников акции в самом её начале выступило трио «Забава», и зрители начали водить в лесу хороводы.

А ещё прямо в лесу устроили настоящий вернисаж: шестеро-художников — участников международного проекта современного искусства «КосмоГенезис» выставили 30 своих работ на лесные темы. Художники «КосмоГенезиса» уже знакомы липчанам по фестивалям «ШКАФ» и «Высоцкий. Твой. Мой. Наш».

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В 2026 году в рамках акции «Сохраним лес» в Липецкой области проводится пять мероприятий. Помимо сосен, сажают берёзы. Ранее в Добровском лесничестве на месте погибшего и срубленного осинника высадили почти 2000 сеянцев березы.

Фото:  vk.ru/uprlesxoz48, видео: max.ru/id4826044418_gos2
лес
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
гость
17 минут назад
создайте счет для благотворительных платежей на посадку деревьев в липецкой области, лесов больше надо.
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Я доброй
19 минут назад
Завистью завидую всем участникам такого замечательного дела.Жила на лесном кордоне Добровского района,папа был лесничим,там мое сказочное детство прошло.
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Интересно
22 минуты назад
Работать не пробовали в рабочий день и в рабочее время ?
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Интересно
23 минуты назад
Город утонул в незаконной рекламе , везде раслейки , наклейки , эти в рабоче время хороводы водят !
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Мужик с Липецка
25 минут назад
А из какой травки чай?! А то я тоже подъеду
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Что творится!
27 минут назад
Одни песни и пляски в столь суровое время...
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Хорошее дело !!!
32 минуты назад
Сажать деревья - это оставить память о себе на этой планете.
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красивое
34 минуты назад
Хороводы с чаем и картинами, на свежем воздухе в лесу, вместо душной рабочей пятницы, замечательно!
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