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Происшествия
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сегодня, 11:42
Грязинскую пенсионерку обманули при заказе мебели
Возбуждено дело о мошенничестве.
По данным следствия, работая в фирме по изготовлению мебели, женщина в конце апреля этого года приняла заказ от 59-летней клиентки на изготовление корпусной мебели. Она приехала к заказчице, сделала замеры. Стороны подписали договор, и клиентка внесла предоплату в 40 000 рублей. Но с апреля по настоящее время женщина не дождалась ни мебели, ни возврата денег, и обратилась в полицию.
«Со слов подозреваемой, мебель была изготовлена, но при перевозке повреждена, поэтому и не была доставлена заказчику. Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать», — сообщает областное управление МВД.
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