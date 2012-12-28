Грязинскую пенсионерку обманули при заказе мебели

Возбуждено дело о мошенничестве.

В отношении 33-летней жительницы Грязинского района возбуждено уголовное дело о мошенничестве (по части второй статьи 159 УК РФ).По данным следствия, работая в фирме по изготовлению мебели, женщина в конце апреля этого года приняла заказ от 59-летней клиентки на изготовление корпусной мебели. Она приехала к заказчице, сделала замеры. Стороны подписали договор, и клиентка внесла предоплату в 40 000 рублей. Но с апреля по настоящее время женщина не дождалась ни мебели, ни возврата денег, и обратилась в полицию.«Со слов подозреваемой, мебель была изготовлена, но при перевозке повреждена, поэтому и не была доставлена заказчику. Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать», — сообщает областное управление МВД.