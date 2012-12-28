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Происшествия
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сегодня, 12:05
Предлагавшей скидки на «Вайлдберриз» в 50-70% мошеннице-рецидивистке добавили срок
Теперь 38-летней женщине предстоит провести пять лет в колонии общего режима.
Приговор суд вынес путем частичного сложения с наказанием по предыдущему приговору — ранее женщина была приговорена за аналогичные преступления к 2 годам 10 месяцам колонии-поселения.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе 2025 года женщина через мессенджер предложила знакомой купить товары на маркетплейсе «Вайлдберриз» со скидкой в 50-70%, а затем сделала подобные предложения и другим людям. Но получив от них в общей сложности 220,6 тысячи рублей, свои обязательства по покупке и доставке товаров она не выполнила.
Эта женщина уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за хищения и мошенничество. По ранее рассмотренным в суде случаям мошенничества одна потерпевшая перевела на её карту 35 100 рублей, вторая — почти 189 тысяч. Предыдущее дело суд рассматривал в особом порядке: мошенница признала вину и полностью возместила ущерб одной из потерпевших и частично — второй. Тогда смягчающим обстоятельством также стало наличие у женщины троих несовершеннолетних детей. Но теперь суд учел рецидив.
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