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сегодня, 14:45
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30-летняя ельчанка заплатила за «улучшение финансового потенциала» 439 000 рублей

Женщине позвонили «из Центробанка».

15 октября в Ельце в полицию обратилась 30-летняя женщина, которая с 6 по 14 октября общалась с мошенниками «из Центробанка» и в результате всё же стала их очередной жертвой. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ельчанку убедили «улучишь свой финансовый потенциал» и она перевела указанные ей счета 439 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

Также накануне в полицию обратился 35-летний мужчина, у которого со счёта пропали 20 000 рублей. Но почему это произошло, он не понимает. Основная версия — потерпевший мог кликнуть по вредоносной ссылке и таким образом обеспечить злоумышленникам доступ к своему счёту.
мошенничество
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Комментарии (3)

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Татьяна
сегодня, 15:17
Ну и как? Улучшила?
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Михаил
42 минуты назад
Конечно, опыт финансовых махинаций получила на всю жизнь.
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Фунтик
16 минут назад
Конечно, опыт финансовых махинаций получила на всю жизнь. Никакого опыта она не получила, завтра позвонят ей жулики и опять разведут
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