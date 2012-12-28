30-летняя ельчанка заплатила за «улучшение финансового потенциала» 439 000 рублей

Женщине позвонили «из Центробанка».

15 октября в Ельце в полицию обратилась 30-летняя женщина, которая с 6 по 14 октября общалась с мошенниками «из Центробанка» и в результате всё же стала их очередной жертвой. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ельчанку убедили «улучишь свой финансовый потенциал» и она перевела указанные ей счета 439 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».Также накануне в полицию обратился 35-летний мужчина, у которого со счёта пропали 20 000 рублей. Но почему это произошло, он не понимает. Основная версия — потерпевший мог кликнуть по вредоносной ссылке и таким образом обеспечить злоумышленникам доступ к своему счёту.