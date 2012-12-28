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Происшествия
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сегодня, 14:45
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30-летняя ельчанка заплатила за «улучшение финансового потенциала» 439 000 рублей
Женщине позвонили «из Центробанка».
Также накануне в полицию обратился 35-летний мужчина, у которого со счёта пропали 20 000 рублей. Но почему это произошло, он не понимает. Основная версия — потерпевший мог кликнуть по вредоносной ссылке и таким образом обеспечить злоумышленникам доступ к своему счёту.
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