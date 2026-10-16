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Культура
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сегодня, 13:23
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На «Липецких театральных встречах» побывали 10 000 зрителей
В фестивале участвовали 600 человек: труппы 11 театров из 10 регионов России, в том числе три столичных театра.
В фестивале участвовали 600 человек: труппы 11 театров из 10 регионов России, в том числе три столичных театра — Театр имени Моссовета, МХАТ имени Горького и Школа драматического искусства. Спектакли посмотрели 10 000 зрителей.
Во фестиваля также прошёл VIII Семинар-лаборатория комиссии Союза театральных деятелей России по театральному наследию, музею и архиву театра. На него в Липецк приехали театраведы из Москвы, Казани, Перми, Архангельска, Владимира, Ижевска, Мариуполя и Тулы.
Интересно, что фестиваль «Липецкие театральные встречи» второй год подряд закрывают спектаклем режиссёра Глеба Черепанова: в 2025-м году это был «Василий Тёркин» по Твардовскому, в 2026-м «Дядюшкин сон» по Достоевскому. Сам Глеб Черепанов, несмотря на то, что спектаклю «Дядюшкин сон» уже три года, 15 октября приехал поддержать его в Липецке и на поклоне вышел на сцену вместе с артистами.
Глеб Черепанов хорошо знаком липецкому зрителю: в марте в театре Толстого он выпустил мюзикл с живым звуком — «Вестсайдскую историю». Музыкальное сопровождение этого спектакля обеспечивает Симфонический оркестр Липецкой филармонии под руководством главного дирижёра, а теперь ещё и директора филармонии Михаила Мясникова.
И в «Дядюшкином сне» много музыки и современной хореографии. Зрители увидели свежее прочтение Достоевского. В декорациях есть даже интернет: прямые включения-«кружочки», которые записывает главная сплетница города Мордасова. А еще на сцене были светящиеся арки как в «Санта-Барбаре», огромный стул, на который взбираются по лестнице и луна размером с героев.
Достоевский у Черепанова совсем не мрачный, драматичный и нравоучительный, а яркий и даже наполненный юмором. При этом темы в спектакле поднимаются самые серьёзные — о нравственной чистоте и поиске счастья.
Глеб Черепанов выпускал спектакли во МХТ имени Чехова, театре Олега Табакова, театре «Et Cetera», Московском международном Доме музыки Владимира Спивакова, театре Российской армии, театре «Практика», Волковском театре, театре «Красный Факел», Тюменском большом драматическом театре, работал в Мариинском театре и в Большом театре. В Ярославском театре имени Федора Волкова «Оперу нищих» он ставил как раз в тот момент, когда нынешний директор театра Толстого Юрий Итин был его директором. А ещё с Итиным Черепанов знаком по МХТ имени Чехова. Сам Черепанов рассказывал, что Юрий Итин там довольно часто появлялся, а его мать была помощником Олега Табакова, c которым режиссёр Черепанов тоже плотно работал.
Официальные итоги фестиваля «Липецкие театральные встречи» подведут в течение двух-трёх дней: жюри ещё продолжает работу. Тем временем в театре Толстого творческое объединение «НеКлассики» — заслуженный артист России Владимир Борисов и Андрей Литвинов — уже готовят новый спектакль: «Альпийский бальзам». По жанру это будет детектив с элементами комедии.
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