В Балашовском лесничестве сегодня водят хороводы, смотрят картины, пьют травяной чай и сажают лес
Липецкая вечЁрка: депутаты распределили портфели, ДТП с шестью машинами, и памятник капитализму
В Балашовском лесничестве сегодня водят хороводы, смотрят картины, пьют травяной чай и сажают лес
Отбывающий условный срок тербунец предложил взятку сотруднику УФСИН и сел на три с половиной года
«Прочные основы» не устояли в судах: подрядчик должен вернуть администрации Данковского округа 193,6 миллиона рублей
Общество
702
51 минуту назад
7
У губернатора Липецкой области будет шесть заместителей
Минэкономразвития и минпром области переходят в прямое подчинение Игоря Артамонова.
Курируемые ранее Курбатовым министерство экономического развития и министерство промышленности, инвестиций и науки переходят в прямое подчинение Игорю Артамонову. А отдел информационной безопасности правительства будет курировать первый вице-губернатор Александр Рябченко.
63
0
40
0
3
Комментарии (7)