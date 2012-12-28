У губернатора Липецкой области будет шесть заместителей

Минэкономразвития и минпром области переходят в прямое подчинение Игоря Артамонова.

После избрания вице-губернатора Сергея Курбатова депутатом Госдумы у главы Липецкой области будет шесть заместителей.Курируемые ранее Курбатовым министерство экономического развития и министерство промышленности, инвестиций и науки переходят в прямое подчинение Игорю Артамонову. А отдел информационной безопасности правительства будет курировать первый вице-губернатор Александр Рябченко.