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19 минут назад

В Ельце горел завод газировки

А в Липецке пожар возник на территории кампуса «Школа 21».

В полночь на елецком заводе напитков на улице Ломоносова вспыхнул пожар, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.

Огонь вспыхнул на складе заготовок и в цехе выдувных машин. В первом пламя уничтожило картон и пластик на ста квадратных метрах, во втором — формы и станки также на ста квадратных метрах. С пожаром боролись семь расчётов.

В Липецке ночью 16 октября на территории кампуса «Школа 21» горели верандный зонт и два пластиковых мусорных контейнера, а на улице Краснознаменной огонь уничтожил бесхозное строение.

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Днем ранее в селе Казаки Елецкого округа сгорел жилой дом. В Ельце и Задонске пожарные потушили мусор на улице.
МЧС
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