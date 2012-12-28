Хрипунков поблагодарил болельщиков, тренер соперников заявил, что ночью его команду… подменили
Происшествия
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19 минут назад
В Ельце горел завод газировки
А в Липецке пожар возник на территории кампуса «Школа 21».
Огонь вспыхнул на складе заготовок и в цехе выдувных машин. В первом пламя уничтожило картон и пластик на ста квадратных метрах, во втором — формы и станки также на ста квадратных метрах. С пожаром боролись семь расчётов.
В Липецке ночью 16 октября на территории кампуса «Школа 21» горели верандный зонт и два пластиковых мусорных контейнера, а на улице Краснознаменной огонь уничтожил бесхозное строение.
Днем ранее в селе Казаки Елецкого округа сгорел жилой дом. В Ельце и Задонске пожарные потушили мусор на улице.
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