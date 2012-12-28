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20-летний липчанин отправится в колонию на пять лет за пособничество мошенникам

На телефонных мошенников парень начал работать после того, как сам стал жертвой обмана.

20-летний липчанин отправится в колонию на пять лет за пособничество мошенникам

На телефонных мошенников парень начал работать после того, как сам стал жертвой обмана.

Боровичский районный суд Новгородской области назначил 20-летнему липчанину пять лет колонии общего режима за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщает УМВД России по Новгородской области, в мае этого года липчанин забрал у обманутой петербурженки более 2,5 миллиона рублей. Затем он приехал в город Боровичи Новгородской области, чтобы забрать 650 тысяч рублей у 74-летней местной жительницы. Но полицейские уже шли по его следу и задержали парня прямо во время передачи денег.

На допросах липчанин рассказал, что, кроме эпизодов с женщинами, успел забрать деньги у 15 человек в Санкт-Петербурге.

Общий ущерб превысил шесть миллионов рублей.

Сам он попал в криминальную схему после звонка лжесотрудников спецслужб, которые шантажировали его обвинением в госизмене и предложили «отработать» долг участием в мошенничестве с оплатой всех расходов.
мошенничество
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Да уж,
2 минуты назад
это вам не телевизор выкинутый найти у подъезда!
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