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Происшествия
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сегодня, 10:16
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20-летний липчанин отправится в колонию на пять лет за пособничество мошенникам
На телефонных мошенников парень начал работать после того, как сам стал жертвой обмана.
На телефонных мошенников парень начал работать после того, как сам стал жертвой обмана.
Боровичский районный суд Новгородской области назначил 20-летнему липчанину пять лет колонии общего режима за покушение на мошенничество в особо крупном размере.
Как сообщает УМВД России по Новгородской области, в мае этого года липчанин забрал у обманутой петербурженки более 2,5 миллиона рублей. Затем он приехал в город Боровичи Новгородской области, чтобы забрать 650 тысяч рублей у 74-летней местной жительницы. Но полицейские уже шли по его следу и задержали парня прямо во время передачи денег.
На допросах липчанин рассказал, что, кроме эпизодов с женщинами, успел забрать деньги у 15 человек в Санкт-Петербурге.
Общий ущерб превысил шесть миллионов рублей.
Сам он попал в криминальную схему после звонка лжесотрудников спецслужб, которые шантажировали его обвинением в госизмене и предложили «отработать» долг участием в мошенничестве с оплатой всех расходов.
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