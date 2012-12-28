В Балашовском лесничестве сегодня водят хороводы, смотрят картины, пьют травяной чай и сажают лес
Липецкая вечЁрка: депутаты распределили портфели, ДТП с шестью машинами, и памятник капитализму
В Балашовском лесничестве сегодня водят хороводы, смотрят картины, пьют травяной чай и сажают лес
Отбывающий условный срок тербунец предложил взятку сотруднику УФСИН и сел на три с половиной года
«Прочные основы» не устояли в судах: подрядчик должен вернуть администрации Данковского округа 193,6 миллиона рублей
Общество
151
42 минуты назад
«Прочные основы» не устояли в судах: подрядчик должен вернуть администрации Данковского округа 193,6 миллиона рублей
Напомним, контракт на благоустройство центральной части Данкова (объект «Шёлковый путь Данкова») с ООО «Прочные основы» администрация округа заключила в марте 2024 года. А уже в сентябре 2024 года прокуратура Липецкой области обратилась в Арбитражный суд с иском о признании контракта ничтожным.
«Контракт между отделом городского хозяйства окружной администрации и ООО «Прочные основы» был подписан вопреки требованиям закона: подрядчик не подтвердил наличие необходимого опыта работ. Сделку признали недействительной, после чего прокуратура добилась взыскания с подрядчика в пользу муниципалитета более 193 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Это решение устояло в нескольких судах. Верховный Суд России также отказал в передаче кассационной жалобы ООО «Прочные основы» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам.
Теперь ООО «Прочные основы» должны вернуть деньги отделу городского хозяйства администрации Данковского округа.
0
0
0
0
0
Комментарии