Отбывающий условный срок тербунец предложил взятку сотруднику УФСИН и сел на три с половиной года

Мужчину задержали в момент предложения взятки в парке «Интернационал» в селе Долгоруково.

Житель Тербунского округа получил три с половиной года колонии общего режима за попытку дать взятку в 50 000 рублей сотруднику уголовно-исполнительной инспекции.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 1 июня этого года инспектор Долгоруковского филиала УФСИН России по Липецкой области выявил факт нарушения со стороны отбывающего условный срок мужчины — тот поменял место жительства, не уведомив уголовно-исполнительную инспекцию.Через несколько дней в парке «Интернационал» в селе Долгоруково, желая избежать замены условного наказания на реальное лишение свободы, мужчина предложил инспектору взятку, от которой тот отказался. И сразу после этого осужденный был задержан на месте преступления сотрудниками региональных управлений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ФСИН.Дело расследовал Тербунский МСО СУ СК России по Липецкой области.«Следователем регионального управления СК России проведён комплекс следственных действий, собрана доказательственная база, которая легла в основу обвинительного приговора», — добавляет пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.