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Отбывающий условный срок тербунец предложил взятку сотруднику УФСИН и сел на три с половиной года
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Происшествия
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32 минуты назад
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Отбывающий условный срок тербунец предложил взятку сотруднику УФСИН и сел на три с половиной года
Мужчину задержали в момент предложения взятки в парке «Интернационал» в селе Долгоруково.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 1 июня этого года инспектор Долгоруковского филиала УФСИН России по Липецкой области выявил факт нарушения со стороны отбывающего условный срок мужчины — тот поменял место жительства, не уведомив уголовно-исполнительную инспекцию.
Через несколько дней в парке «Интернационал» в селе Долгоруково, желая избежать замены условного наказания на реальное лишение свободы, мужчина предложил инспектору взятку, от которой тот отказался. И сразу после этого осужденный был задержан на месте преступления сотрудниками региональных управлений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ФСИН.
Дело расследовал Тербунский МСО СУ СК России по Липецкой области.
«Следователем регионального управления СК России проведён комплекс следственных действий, собрана доказательственная база, которая легла в основу обвинительного приговора», — добавляет пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
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