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32 минуты назад
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Отбывающий условный срок тербунец предложил взятку сотруднику УФСИН и сел на три с половиной года

Мужчину задержали в момент предложения взятки в парке «Интернационал» в селе Долгоруково.

Житель Тербунского округа получил три с половиной года колонии общего режима за попытку дать взятку в 50 000 рублей сотруднику уголовно-исполнительной инспекции.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 1 июня этого года инспектор Долгоруковского филиала УФСИН России по Липецкой области выявил факт нарушения со стороны отбывающего условный срок мужчины — тот поменял место жительства, не уведомив уголовно-исполнительную инспекцию.

Через несколько дней в парке «Интернационал» в селе Долгоруково, желая избежать замены условного наказания на реальное лишение свободы, мужчина предложил инспектору взятку, от которой тот отказался. И сразу после этого осужденный был задержан на месте преступления сотрудниками региональных управлений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ФСИН.

 Дело расследовал Тербунский МСО СУ СК России по Липецкой области.

«Следователем регионального управления СК России проведён комплекс следственных действий, собрана доказательственная база, которая легла в основу обвинительного приговора», — добавляет пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
покушение
взятка
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Комментарии (3)

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Фунтик
16 минут назад
Откуда у него такие деньги? Может блефовал. Поэтому УФСИНовец и не повёлся.
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Ух поймали
25 минут назад
Да уж аж смешно читать операция силовиков парк интернационал) Жаль мужика, вот если б не дал взятку то не посадили бы, а тут вот как получилось
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Савелий
26 минут назад
Явно подстава.
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