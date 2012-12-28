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33 минуты назад

На четырёх десятках улиц отключат холодную воду

Воды не будет в районах Студгородка и 15-го микрорайона, центральной части города, Сокола.

16 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях по адресам: 15-й микрорайон, 8, проезд Поперечный, 7, улица Брестская, 22. Кроме того, работы на сетях будут проводить сторонние организации по адресам: 15-й микрорайон, 2/2 и улица Зегеля, 23а — без холодной воды временно останутся жители почти четырёх десятков улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, № 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18, 27а, 29 по проезду Строителей, № 6, 6а по улице Папина, № 71 по улице Достоевского, № 11, 12, 13, 14, 16, 18, 70 по улице Водопьянова, № 10, 11, 13, 14 в Студенческом городке, № 7, 7а по проезду Поперечному, № 17, 23а по улице Зегеля, № 1а в переулке Зегеля, в частном секторе улиц Достоевского, Хмельницкого, Крылова, Баумана, Семёнова-Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Былинной, Пирогова, Брестской, Хабарова, Бардина, Третьякова, Кочеткова, Бедного, Водной, Курчатова, Булавина, Рассветной, Сокольской, Баженова, переулков Чугунного, Ростовского, Ракетного, Тёплого, Болотникова, Курчатова, Полтавского, Войнич, Свободного.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

16 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 12а по проезду Потапова, № 2а по улице Перова, № 11, 22а по улице Ангарской, № 13, 16 по улице Детской, № 2, 4, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 17а в переулке Рудном, обесточат улицу Фурманова.
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