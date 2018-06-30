Происшествия

сегодня, 14:05

В трагедии на пешеходном переходе у Петровского рынка женщину винили зря

23 1913
#дтп
В трагедии на пешеходном переходе у Петровского рынка женщину винили зря

Появившееся в распоряжении GOROD48 видео подтверждает – дама вышла из машины с пассажирского места праворульной машины

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Как сообщал GOROD48, 23 июня на пешеходном переходе у Петровского рынка автомобиль «Тойота» сбил трех человек – мать и двух ее дочек. Одна из девочек скончалась на месте ДТП, мама и вторая дочка попали в больницу.

Водитель «Тойоты» сейчас арестован. Мужчине вменяют преступление квалифицируемое по ч.4 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения повлекшее по неосторожности смерть человека»). Арестованный - житель Тверской области. В Липецке он находился в служебной командировке.

Но, появился свидетель, который утверждал, что видел, что из-за руля праворульной машины вышел не водитель, а женщина и поспешно покинула место происшествия. Это обстоятельство вынудило депутата Андрея Трофименкова обратиться в правоохранительные органы с требованием, чтобы полиция тщательно разобралась в этом ДТП, дабы виновным не удалось избежать ответственности.

Впрочем, видео уличного наблюдения, которое оказалось в распоряжении GOROD48 вносит ясность в это страшное ДТП. При пристальном рассмотрении (людям легко ранимым и слабонервным мы не рекомендуем смотреть это видео), видно, после столкновения, с правой стороны остановившейся «Тойоты» (подчеркиваем – машина праворульная) выбегает мужчина и направляется к одной из пострадавших, а с левой стороны выходит женщина.

23 1913
#дтп

Комментарии (24)

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не все соображают

2 секунды назад
быстро! поэтому не сразу все останавливаются. И люди реагируют ЗАТОРМОЖЕННО - т.к. они в ступоре от шока.
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водиле

1 минуту назад
его подружка в черных чулках могла начать активно трогать член. могла задрать юбку - чтобы он смотрел типа она вся возбудилась. Факт - на дорогу мужичку смотреть был некогда. его что-то сильно отвлекало.
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Дольщик

3 минуты назад
ЯЙЦЕГОЛОВОМУ ДОЛЬЩИКУ,мразь тупая это ты,и такие как ты уроды на видео в машинах своих сидели и не могли выйти помочь.
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Инна

12 минут назад
Ужас, какой-то, он даже не пробовал скорость скинуть, свернуть, ...ну как же они его не видели? Миг наверное, сразу не сообразить, соболезную родственникам, скорейшего выздоровления пострадавшим.
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ЯЙЦЕГОЛОВОМУ ДОЛЬЩИКУ

15 минут назад
ЗДЕСЬ ТРАГЕДИЯ, ПОГИБ РЕБЁНОК!!! А ТЫ, МРАЗЬ ТУПАЯ, СО СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ ЛЕЗЕШЬ!
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Урод на белом внедорожнике

31 минуту назад
Люди,ответьте мне,как можно безучастно проехать мимо лежащих на дороге людей?!
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???

36 минут назад
Какое равнодушие у людей мне даже не посибе стало,при таком скоплении народа всем только посмотреть а тот г...но решило объехать!!
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Татьяна

36 минут назад
Дольщик, как можно поднимать проблему с дольщиками ? Где показана трагедия как погиб ребенок ! Поднимайте этот вопрос в обсуждении с властями о строительстве . Что-то святое есть у людей !?
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Имя

37 минут назад
Вполне могли поменяться местами.
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Врач

39 минут назад
Менялись местами черти 100%
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