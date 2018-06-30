В трагедии на пешеходном переходе у Петровского рынка женщину винили зря

Появившееся в распоряжении GOROD48 видео подтверждает – дама вышла из машины с пассажирского места праворульной машины

Как сообщал GOROD48, 23 июня на пешеходном переходе у Петровского рынка автомобиль «Тойота» сбил трех человек – мать и двух ее дочек. Одна из девочек скончалась на месте ДТП , мама и вторая дочка попали в больницу.

Водитель «Тойоты» сейчас арестован. Мужчине вменяют преступление квалифицируемое по ч.4 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения повлекшее по неосторожности смерть человека»). Арестованный - житель Тверской области. В Липецке он находился в служебной командировке.

Но, появился свидетель, который утверждал , что видел, что из-за руля праворульной машины вышел не водитель, а женщина и поспешно покинула место происшествия. Это обстоятельство вынудило депутата Андрея Трофименкова обратиться в правоохранительные органы с требованием, чтобы полиция тщательно разобралась в этом ДТП, дабы виновным не удалось избежать ответственности.

Впрочем, видео уличного наблюдения, которое оказалось в распоряжении GOROD48 вносит ясность в это страшное ДТП. При пристальном рассмотрении (людям легко ранимым и слабонервным мы не рекомендуем смотреть это видео), видно, после столкновения, с правой стороны остановившейся «Тойоты» (подчеркиваем – машина праворульная) выбегает мужчина и направляется к одной из пострадавших, а с левой стороны выходит женщина.