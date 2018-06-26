Путин поручил Медведеву, Плутнику и местным властям решать вопрос липецких дольщиков

Опубликован перечень поручений президента правительству по итогам прямой линии

На сайте президента РФ опубликован утвержденный перечень поручений по итогам специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», состоявшейся 7 июня.

Одно из поручений касается вопроса липецких дольщиков, который задал президенту Евгений Зайцев, рассказавший о невыполнении компанией Су-5 своих обязательств по долевому строительству.

«При участии акционерного общества «ДОМ.РФ» принять исчерпывающие меры по завершению строительства объектов недвижимости, создаваемых с привлечением денежных средств граждан – участников долевого строительства и не введённых в эксплуатацию в установленные сроки, обеспечив постоянный мониторинг строительства таких объектов. Доклад – до 1 сентября 2018 года, далее – один раз в полгода. Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, Плутник А.А.» говорится в опубликованном поручении президента правительству.

АО «ДОМ.РФ» - принадлежит Правительству Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В задачу этого АО входит комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и формирование комфортной городской среды, а также создание ипотечно-строительного банка.

Генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Александр Плутник – также теперь ответственное лицо за решение проблем дольщиков.

Напомним, сразу после прямой линии с президентом в Липецке было заведено уголовное дело против недобросовестного застройщика, по чьей вине вовремя не были сданы дома и пострадали участники долевого строительства.

Липецкие дольщики уже после прямой линии и сообщений об уголовных делах и арестах имущества компаний-застройщиков провели митинг, на котором пожаловались на то, что несмотря на все сообщения в СМИ о решении их вопроса, на самом деле никакого движения на стройках нет, и никто с ними даже не проводит встреч, не пытается разъяснить текущую ситуацию.

фото: vsevybory.ru