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Путин поручил Медведеву, Плутнику и местным властям решать вопрос липецких дольщиков

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#дольщики
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Путин поручил Медведеву, Плутнику и местным властям решать вопрос липецких дольщиков

Опубликован перечень поручений президента правительству по итогам прямой линии

На сайте президента РФ опубликован утвержденный перечень поручений по итогам специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», состоявшейся 7 июня.

Одно из поручений касается вопроса липецких дольщиков, который задал президенту Евгений Зайцев, рассказавший о невыполнении компанией Су-5 своих обязательств по долевому строительству.

«При участии акционерного общества «ДОМ.РФ» принять исчерпывающие меры по завершению строительства объектов недвижимости, создаваемых с привлечением денежных средств граждан – участников долевого строительства и не введённых в эксплуатацию в установленные сроки, обеспечив постоянный мониторинг строительства таких объектов. Доклад – до 1 сентября 2018 года, далее – один раз в полгода. Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, Плутник А.А.» говорится в опубликованном поручении президента правительству.

АО «ДОМ.РФ» - принадлежит Правительству Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В задачу этого АО входит комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и формирование комфортной городской среды, а также создание ипотечно-строительного банка.

Генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Александр Плутник – также теперь ответственное лицо за решение проблем дольщиков.

Напомним, сразу после прямой линии с президентом в Липецке было  заведено уголовное дело против недобросовестного застройщика, по чьей вине вовремя не были сданы дома и пострадали участники долевого строительства. 

Липецкие дольщики уже после прямой линии и сообщений об уголовных делах и арестах имущества компаний-застройщиков провели митинг, на котором пожаловались на то, что несмотря на все сообщения в СМИ о решении их вопроса, на самом деле никакого движения на стройках нет, и никто с ними даже не проводит встреч, не пытается разъяснить текущую ситуацию.

фото: vsevybory.ru

  

 

 

22 2725
#дольщики
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Комментарии (22)

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Дольщик

9 минут назад
Плохо злорадствовать господа на чужом горе, дай бог вам счастья и здоровья!
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Миша Гулевский

23 минуты назад
Да клал на всех вас Вовка!!!
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д

сегодня, 22:24
Чуть подождите - налоги повысят, пенсионный возраст тоже повысят и помогут дольщикам
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грубиян

сегодня, 22:11
а вот дядьке на фото , этот пальчик бы в одно МЕСТО вставить ,,, , из за ЭНТОГО ПЛУТА .... ВЫ ПОПАЛИ ВСЕ ТУДА , где вылазет "ка-ка-ка " , а он , как всегда не рпи делах .....!!! САМЫЙ......
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СВЕТКА

сегодня, 21:58
ДОЛЬЩИКИ - ЭТО МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ. РЕШИЛИ ПОДЕШЕВКЕ КУПИТЬ ХАТКУ. ВОТ ОЛУХИ. БЕСПЛАТНЫЙ СЫР ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ. МЫ ЖЕ В РАШКЕ ЖИВЕМ!
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Алкаш

сегодня, 21:49
Алкашу, Я не дольщик — я такими деньгами, как они, на ветер не кидаю.
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Липчанин

сегодня, 21:41
Самым ответственным поручили, мне вас искренне жаль с такими ответственными ребятами похоже последняя надежда тает на глазах.
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Сергей 13

сегодня, 21:40
Мотя, -главный тормоз-это Вы!Почему в поезде стоп кран красного цвета,а в самолёте синего?
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Сергей 13

сегодня, 21:37
Раз Путин поручил своей команде,тады я спокоен,команда у него лихая,один О.П.Королев ситуацию на раз распинает)).Сосать нашим дольщикам,не пересосать,какое счастье,что я не вляпался в свое время в покупку там,это очко!
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ААА

сегодня, 21:35
ну и народ в г. Липецке,вы что совсем дебилы радуетесь что кто то кого то кинул,поэтому и живёте в дерьме!
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