Не выходить на улицу. МЧС предупреждает об аномальных холодах

В ближайшие сутки температура окажется суровой даже для февраля.

ГУ МЧС России по Липецкой области предупреждает липчан о скором наступлении аномальных холодов.По прогнозу липецкого Гидрометеоцентра, в ближайшие сутки температура опустится до 20-26 градусов мороза, что на 7 градусов ниже средних многолетних значений.Спасатели советуют липчанам не выходить на улицу без крайней необходимости, тепло одеваться и беречь открытые участки кожи – щеки, уши, пальцы рук. При обморожении необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.«Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60», – напомнили спасатели.