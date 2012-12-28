В липецкой десятиэтажке сожгли лифт: жильцам предложили скинуться на его восстановление
Не выходить на улицу. МЧС предупреждает об аномальных холодах
В ближайшие сутки температура окажется суровой даже для февраля.
По прогнозу липецкого Гидрометеоцентра, в ближайшие сутки температура опустится до 20-26 градусов мороза, что на 7 градусов ниже средних многолетних значений.
Спасатели советуют липчанам не выходить на улицу без крайней необходимости, тепло одеваться и беречь открытые участки кожи – щеки, уши, пальцы рук. При обморожении необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.
«Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60», – напомнили спасатели.
