Общество
391
32 минуты назад
2

Жители 27-го микрорайона сообщают о порыве трубы и разливах воды на улицах

Жители 27-го микрорайона сообщают о порыве трубу и разливах воды на улицах.

Жителям 27-го микрорайона сейчас особо не позавидуешь. Всех липчан атакуют снегопад и наступление аномальных холодов, а здешних ещё и разливы воды. Порыв произошёл предположительно возле дома на Стаханова, 48.

- Потоки воды устремились по улице. Если разливы продолжатся, и замёрзнут, то микрорайон может превратиться в один сплошной каток, – пожаловалась редакции местная жительница.

По словам женщины, ремонтных бригад рядом с местом порыва никто пока не видел.
Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Жители 16-го
9 минут назад
Требуем отключения отопления в нашем микрорайоне в предстоящие морозы. Зачем мы буржуйки варили?
Ответить
Э
15 минут назад
Ремонтные бригады - а кто-нибудь заявку сделал? Да и в течении 5 минут не смогут приехать - в городе проблемы с дорогами , всё замело.
Ответить
