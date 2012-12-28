В липецкой десятиэтажке сожгли лифт: жильцам предложили скинуться на его восстановление
Жители 27-го микрорайона сообщают о порыве трубы и разливах воды на улицах
Жители 27-го микрорайона сообщают о порыве трубу и разливах воды на улицах.
- Потоки воды устремились по улице. Если разливы продолжатся, и замёрзнут, то микрорайон может превратиться в один сплошной каток, – пожаловалась редакции местная жительница.
По словам женщины, ремонтных бригад рядом с местом порыва никто пока не видел.
