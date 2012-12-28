В липецкой десятиэтажке сожгли лифт: жильцам предложили скинуться на его восстановление
Общество
708
55 минут назад
Без тормозов. Жители улицы Меркулова жалуются на автомобиль, терроризирующий их по ночам
По словам местных жителей, автомобиль ревёт под окнами, создаёт аварийные ситуации, а водитель пытается скрыть свою личность.
– Этот водитель постоянно устраивает ночные дрифты под нашими окнами, – жаловались авторы ролика, – То, что вы видите – это не заносы, а такая манера вождения: громкая и небезопасная. Однажды он чуть не врезался в другой автомобиль! А ещё водитель пытается скрыть свою личность. За несколько минут до ночных гонок он старательно залеплял снегом свои номера. Быть может, хотя бы огласка на вашем сайте заставит его перестать нас мучить?В противном случае придётся жаловаться в полицию.
